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▲林霈涵議員與台中市長候選人江啟臣成立聯合競選總部，市長盧秀燕及多名立委到場站台。（圖／競總提供）

▲林霈涵議員與台中市長候選人江啟臣成立聯合競選總部，熱情支持者湧入擠滿會場。（圖／競總提供）

台中市東南區議員林霈涵爭取連任，11日與台中市長候選人江啟臣成立聯合競選總部，市長盧秀燕及多名立委到場站台。盧秀燕表示，林霈涵是五星級議員，真心做實事，為長者、婦幼以及東南區爭取許多福利與建設，無可取代。林霈涵則許諾，持續關注地方建設與婦幼、長者需求，讓「幸福城市」繼續延續。競總成立活動由江啟臣為林霈涵授戰旗、披彩帶，現場支持者揮旗加油。江啟臣肯定林霈涵在議會爭取建設、服務地方的表現，呼籲選民支持兩人，期盼未來透過市府施政與議會監督，共同推動台中建設。江啟臣表示，未來將把好孕專車使用期限延長至產後一年，敬老愛心卡點數當年度內不歸零，計程車每趟最高扣抵200點，並擴大使用範圍；另規畫推動帶狀疱疹疫苗定額補助，減輕長者與家庭負擔。盧秀燕致贈象徵「好彩頭」的彩頭，並以「五星級議員」肯定林霈涵問政表現。她表示，林霈涵問政認真，連過年期間都會致電爭取市政建設，對學童免費營養午餐、校園供奶及恢復老人健保補助等措施，也積極支持。盧秀燕指出，好孕專車開辦過程中，林霈涵持續推動，長期關心婦幼與長者福利。她認為，林霈涵做事較少宣傳，呼籲支持者協助拉票，讓她繼續留在議會服務。立委羅廷瑋、楊瓊瓔、顏寬恒及羅智強也到場支持，肯定林霈涵的問政與地方服務，盼透過中央、地方合作，爭取更多建設及福利。羅廷瑋表示，林霈涵有情有義，他全心全力、也唯一支持林霈涵。林霈涵最後與家人一同向支持者致謝，回顧過去4年為東南區爭取建設的工作。她表示，「真誠、用心」是從政以來的信念，面對連任挑戰，會持續傾聽居民意見、回應地方需求，並與江啟臣合作推動城市發展。