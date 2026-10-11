國慶連假結束，天氣又要變熱了！氣象粉專「天氣即時預報 」指出，未來一周（10月12日至18日）東北季風偏弱，周四（15日）起轉吹東風，暖空氣逐漸移入，台灣可能再度迎來「秋老虎」，中南部局部高溫可能飆上34度至36度。雖然「低溫」一天比一天高，但整體水氣偏少，各地大多維持晴朗乾爽，適合外出活動、洗曬衣物。至於下一波較強的東北季風，預估要等到10月20日之後，氣溫才有機會明顯下降。
國慶連假結束迎「秋老虎」！未來一周愈來愈熱
連假即將結束，新的一周又要開始了，氣象粉專「天氣即時預報 」指出，未來一周（12日至18日），吹向台灣的東北季風相當弱，到了後期甚至轉吹東風，暖空氣逐漸移入，秋老虎有再次降臨的可能。
從溫度變化來看，各地低溫將一天比一天高，未來一周秋意不明顯，但好消息是整體水氣偏少，大致是乾爽的秋季天氣。
何時最熱？周三前早晚涼、中午熱 周四起明顯升溫
◾10月14日（周三）以前：受到微弱東北季風影響，早晚仍有涼意，中午則偏熱，日夜溫差較大。周三雖有一波東北季風影響，但強度偏弱，降溫效果有限。
◾10月15日（周四）起：風向轉吹東風，暖空氣移入，各地氣溫明顯回升，秋老虎再度發威，中南部局部高溫可達34至36度。
未來一周降雨少！北部大致晴朗、東半部周四起偶有陣雨
降雨方面，未來一周整體水氣偏少，各地大多維持晴朗天氣。
◾北部：大致晴朗，僅10月14日（周三）基隆、北海岸一帶略有降雨機率。
◾中南部、外島：天氣大致晴朗，降雨機率低。
◾東半部：10月15日（周四）起，局部地區可能出現短暫陣雨。
下一波東北季風何時報到？預估10/20後才有明顯降溫
想等天氣再度轉涼的民眾，可能還要再等等。根據目前天氣模式模擬，下一波較強的東北季風預估要等到10月20日之後才有機會影響台灣，屆時氣溫才可能再度明顯下降。
未來一周雖然沒有明顯秋涼感，但水氣偏少、天氣相對乾爽，想安排戶外活動、洗衣曬衣或出遊，都可以把握這段晴朗時光；不過中南部白天仍偏熱，早晚與中午溫差較大，外出時仍要留意氣溫變化。
氣象專家賈新興分享，周四前（15日）環境偏北風至東北風，這段時間水氣少，北海岸、基隆、東北角至宜蘭的天氣是多雲零星短暫雨；新竹以北早晚稍涼，苗栗以南日夜溫差稍大。周三、周四（14日、15日）短暫東北季風增強。
而周五至下周二（16日至20日）菲律賓海反氣旋籠罩，環境偏東風，天氣穩定有點熱，說是「秋老虎」再下山也行。
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連假即將結束，新的一周又要開始了，氣象粉專「天氣即時預報 」指出，未來一周（12日至18日），吹向台灣的東北季風相當弱，到了後期甚至轉吹東風，暖空氣逐漸移入，秋老虎有再次降臨的可能。
從溫度變化來看，各地低溫將一天比一天高，未來一周秋意不明顯，但好消息是整體水氣偏少，大致是乾爽的秋季天氣。
何時最熱？周三前早晚涼、中午熱 周四起明顯升溫
◾10月14日（周三）以前：受到微弱東北季風影響，早晚仍有涼意，中午則偏熱，日夜溫差較大。周三雖有一波東北季風影響，但強度偏弱，降溫效果有限。
◾10月15日（周四）起：風向轉吹東風，暖空氣移入，各地氣溫明顯回升，秋老虎再度發威，中南部局部高溫可達34至36度。
降雨方面，未來一周整體水氣偏少，各地大多維持晴朗天氣。
◾北部：大致晴朗，僅10月14日（周三）基隆、北海岸一帶略有降雨機率。
◾中南部、外島：天氣大致晴朗，降雨機率低。
◾東半部：10月15日（周四）起，局部地區可能出現短暫陣雨。
下一波東北季風何時報到？預估10/20後才有明顯降溫
想等天氣再度轉涼的民眾，可能還要再等等。根據目前天氣模式模擬，下一波較強的東北季風預估要等到10月20日之後才有機會影響台灣，屆時氣溫才可能再度明顯下降。
未來一周雖然沒有明顯秋涼感，但水氣偏少、天氣相對乾爽，想安排戶外活動、洗衣曬衣或出遊，都可以把握這段晴朗時光；不過中南部白天仍偏熱，早晚與中午溫差較大，外出時仍要留意氣溫變化。
氣象專家賈新興分享，周四前（15日）環境偏北風至東北風，這段時間水氣少，北海岸、基隆、東北角至宜蘭的天氣是多雲零星短暫雨；新竹以北早晚稍涼，苗栗以南日夜溫差稍大。周三、周四（14日、15日）短暫東北季風增強。
而周五至下周二（16日至20日）菲律賓海反氣旋籠罩，環境偏東風，天氣穩定有點熱，說是「秋老虎」再下山也行。