國慶連假收心快吃隱藏優惠！摩斯漢堡表示「大杯冰紅茶20元」，官方推薦先找座位免排隊、點餐專屬優惠再回饋，14大優惠券一次看；漢堡王華堡日優惠「現省62元」。《NOWNEWS今日新聞》整理加碼速食優惠一次掌握。
摩斯漢堡：「冰紅茶20元」隱藏優惠被挖出！14大優惠券一覽
摩斯漢堡表示，即日起至12月31日，門市內用推出「座位點餐」專屬14大優惠券再回饋，建議消費者可先找座位，掃描座位QR Code點購餐點免排隊，還可享專屬優惠：
早餐優惠
◾️「新咕咕雞堡＋3個方塊薯餅＋大冰紅茶」特價105元（原價125元）
◾️「黃金塔塔鱈魚堡＋3個方塊薯餅＋大冰紅茶」特價105元（原價125元）
◾️「元氣牛肉蛋堡＋3個方塊薯餅＋大冰紅茶」特價105元（原價120元）
點心優惠
◾️「月亮薯條＋摩斯經典奶茶」特價99元（原價125元）
◾️「4個摩斯雞塊＋3個方塊薯餅＋玉米濃湯」特價119元（原價139元）
◾️「6個摩斯雞塊＋3個方塊薯餅＋薯條＋大冰紅茶」特價159元（原價205元）
◾️「酥炸杏鮑菇＋4個摩斯雞塊＋大冰紅茶」特價110元（原價139元）
◾️「3個和風雞腿塊＋3個方塊薯餅＋大冰紅茶」特價120元（原價145元）
◾️「6個摩斯雞塊＋抹茶紅豆米派＋大冰紅茶」特價125元（原價150元）
套餐優惠
◾️「超級大麥海洋珍珠堡＋月亮薯條＋4個摩斯雞塊＋大冰紅茶」特價205元（原價234元）
◾️「超級大麥薑燒珍珠堡＋月亮薯條＋4個摩斯雞塊＋大冰紅茶」特價195元（原價224元）
◾️「摩斯鱈魚堡＋月亮薯條＋4個摩斯雞塊＋大冰紅茶」特價190元（原價219元）
加碼回饋
◾️消費即贈美味券1張：「摩斯鱈魚堡＋4個摩斯雞塊＋月亮薯條＋大冰紅茶」特價189元（原價219元）
◾️單筆消費滿180元再加碼超值回饋券：「大杯冰紅茶」特價20元（原價40元）
提醒大家，於消費後2日內發送至會員訊息匣，每一會員帳號每日限回饋一次。
漢堡王：華堡日套餐「現省62元」！最後一天
漢堡王表示，今10月11日連假最後一天、也是10月華堡日優惠最後機會，全台門市開吃：
◾️華堡日套餐「皇家華堡＋小份點心＋中杯飲」特價169元（原價231元），現省62元！
提醒大家，小份點心包括薯條、辣薯球、洋蔥圈可3選1；不適用機場店／科技廠店／兒童樂園店。
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摩斯漢堡表示，即日起至12月31日，門市內用推出「座位點餐」專屬14大優惠券再回饋，建議消費者可先找座位，掃描座位QR Code點購餐點免排隊，還可享專屬優惠：
早餐優惠
◾️「新咕咕雞堡＋3個方塊薯餅＋大冰紅茶」特價105元（原價125元）
◾️「黃金塔塔鱈魚堡＋3個方塊薯餅＋大冰紅茶」特價105元（原價125元）
◾️「元氣牛肉蛋堡＋3個方塊薯餅＋大冰紅茶」特價105元（原價120元）
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◾️「6個摩斯雞塊＋3個方塊薯餅＋薯條＋大冰紅茶」特價159元（原價205元）
◾️「酥炸杏鮑菇＋4個摩斯雞塊＋大冰紅茶」特價110元（原價139元）
◾️「3個和風雞腿塊＋3個方塊薯餅＋大冰紅茶」特價120元（原價145元）
◾️「6個摩斯雞塊＋抹茶紅豆米派＋大冰紅茶」特價125元（原價150元）
套餐優惠
◾️「超級大麥海洋珍珠堡＋月亮薯條＋4個摩斯雞塊＋大冰紅茶」特價205元（原價234元）
◾️「超級大麥薑燒珍珠堡＋月亮薯條＋4個摩斯雞塊＋大冰紅茶」特價195元（原價224元）
◾️「摩斯鱈魚堡＋月亮薯條＋4個摩斯雞塊＋大冰紅茶」特價190元（原價219元）
加碼回饋
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◾️單筆消費滿180元再加碼超值回饋券：「大杯冰紅茶」特價20元（原價40元）
提醒大家，於消費後2日內發送至會員訊息匣，每一會員帳號每日限回饋一次。
漢堡王表示，今10月11日連假最後一天、也是10月華堡日優惠最後機會，全台門市開吃：
◾️華堡日套餐「皇家華堡＋小份點心＋中杯飲」特價169元（原價231元），現省62元！
提醒大家，小份點心包括薯條、辣薯球、洋蔥圈可3選1；不適用機場店／科技廠店／兒童樂園店。