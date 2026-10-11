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摩斯漢堡：「冰紅茶20元」隱藏優惠被挖出！14大優惠券一覽

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▲摩斯「冰紅茶20元」隱藏優惠！座位點餐14大優惠券。（圖／摩斯漢堡mos.com.tw）

漢堡王：華堡日套餐「現省62元」！最後一天

▲漢堡王10月華堡日優惠今最後一天。（圖／漢堡王 burgerking.com.tw）

國慶連假收心快吃隱藏優惠！摩斯漢堡表示「大杯冰紅茶20元」，官方推薦先找座位免排隊、點餐專屬優惠再回饋，14大優惠券一次看；漢堡王華堡日優惠「現省62元」。《NOWNEWS今日新聞》整理加碼速食優惠一次掌握。摩斯漢堡表示，即日起至12月31日，門市內用推出「座位點餐」專屬14大優惠券再回饋，建議消費者可先找座位，掃描座位QR Code點購餐點免排隊，還可享專屬優惠：◾️（原價125元）◾️（原價125元）◾️（原價120元）◾️（原價125元）◾️（原價139元）◾️（原價205元）◾️（原價139元）◾️（原價145元）◾️「（原價150元）◾️「（原價234元）◾️「（原價224元）◾️「（原價219元）◾️消費即贈美味券1張：「（原價219元）◾️單筆消費滿180元再加碼超值回饋券：「（原價40元）提醒大家，於消費後2日內發送至會員訊息匣，每一會員帳號每日限回饋一次。漢堡王表示，今10月11日連假最後一天、也是10月華堡日優惠最後機會，全台門市開吃：◾️（原價231元），現省62元！提醒大家，小份點心包括薯條、辣薯球、洋蔥圈可3選1；不適用機場店／科技廠店／兒童樂園店。