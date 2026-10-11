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氣泡紙有分正反面嗎？使用方式、注意事項一次看

▲氣泡紙並沒有硬性規定哪一面是正面或背面，而且兩面的緩衝性能相同，因此使用者可以依照需求選擇。（圖／取自photoAC）

氣泡紙還有其他用途！冬天禦寒、水管防凍都能派上用場

▲氣泡紙在災害發生時也能派上用場，生產廠商表示，可以將氣泡紙鋪在地面或貼在窗戶上，幫助寒冷的避難場所保暖；也能貼在手電筒上，讓光線產生散射效果。（圖／AI生成）

災害避難也能用！氣泡紙鋪地面、貼窗戶幫助保暖

現代人相當依賴網購，拆開包裹後，經常能看到大量氣泡紙，通常都會被當成垃圾丟棄。但氣泡紙其實還有很多不同用途！近期日本氣泡緩衝材製造商就分享，氣泡紙也能應用在冬季保暖、水管防凍及災害避難等情境，甚至連包裝時該哪一面朝外，都有不少使用細節值得留意。日本生活媒體《grape》報導，氣泡紙（プチプチ）的一面有一排充滿空氣的凸起，另一面則是光滑表面。為了解氣泡紙是否有正反面之分，以及兩面的包裝效果是否有所差異，該媒體採訪日本氣泡紙製造、販售公司「プチプチ株式会社」。至於「氣泡紙真的有正反面之分嗎？」廠商則表示，氣泡紙並沒有硬性規定哪一面是正面或背面，而且兩面的緩衝性能相同，因此使用者可以依照需求選擇。例如，將氣泡紙用於包裝袋時，如果凸起面朝內，部分物品放入袋中可能會被氣泡卡住，因此有些人會偏好讓氣泡面朝外。相反地，如果需要在氣泡紙外側黏貼標籤，則可以讓氣泡面朝內，避免凸起面減少標籤的黏貼面積，導致標籤容易脫落。廠商也提醒，聚乙烯材質的氣泡紙耐熱溫度約為50至60°C，而且容易燃燒，因此應避免在明火附近存放或使用，也不要長時間放置於高溫或陽光直射的環境中。氣泡紙除了包裝商品，還能用在哪些地方？廠商分享了一名員工的親身經歷。某年冬天，該名員工因高速公路發生事故而受困車陣，不得不在寒冷的車內等待約4個小時。當時，他將氣泡紙包裹在身上，當作睡袋使用，並表示感覺相當溫暖。此外，氣泡紙也能用於防水及降低水管結冰的風險。例如，跑者可以用氣泡紙包裹鞋子容易進水的部位，減少雨水滲入；冬季則可將氣泡紙包覆在水管外側，作為簡易保溫層。氣泡紙在災害發生時也能派上用場，生產廠商表示，可以將氣泡紙鋪在地面或貼在窗戶上，幫助寒冷的避難場所保暖；也能貼在手電筒上，讓光線產生散射效果。除此之外，氣泡紙還有不少生活用途，例如填充展示服裝的人體模型，讓衣物看起來更加蓬鬆，或包裹室內植物，幫助植物保暖。由於氣泡紙具有緩衝效果，也能用來製作簡易坐墊。不過，氣泡紙的耐熱及防火能力仍有限，只能當作暫時應急的措施，也不宜將其當成正式的防寒或防凍設備。若遇到低溫、災害等情況，仍應優先採取適當的安全選擇。