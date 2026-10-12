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▲BIGBANG來台開唱，每次演出的最後，都會下跪跟粉絲行大禮。（圖／讀者提供）

👑第一幕：3首神曲連炸！GD摔吉他、BIGBANG招牌應援回來了

👑第一次談話時間

👑第二幕：〈BLUE〉到〈BAE BAE〉 連女舞者的經典橋段都回來了

👑第二次談話時間

👑第三幕：〈謊言〉應援改成3人版 2007年的回憶一個都沒少

👑第四幕：大聲首個SOLO 中文版〈超過極限〉笑場還要粉絲跟唱

👑第五幕：太陽第二位SOLO 腹肌、胸肌全都秀

👑第六幕：GD第三位SOLO 下台一路跟粉絲猜拳

👑第七幕：〈BANG BANG BANG〉太陽搶拍！大聲憋笑、GD拉衣服鬧不停

👑第三次談話時間

👑第八幕：〈HOME SWEET HOME〉室內煙火30秒 GD拔頭髮送飛吻

👑第九幕：安可6首經典！GD穿大巨蛋限定球衣、太陽改中文歌詞

👑最後的談話：BIGBANG的10分鐘真摯完整感言一次看

👑第十幕：〈春夏秋冬〉保留T.O.P.原聲 3人再度下跪謝台灣

註：10/9有演唱、10／10未演唱

Thank you to all our V.I.P for being with us for 20 years.（謝謝所有VIP，這20年來一直陪伴著我們）

▲BIGBANG大巨蛋的感謝名單，把VIP留在最後。（圖／讀者提供）

韓國天團BIGBANG迎來出道20週年，GD（G-DRAGON）、太陽、大聲10月9日至11日一連3天在台北大巨蛋開唱，每場吸引4萬多名VIP（粉絲名）朝聖。3人把這場將近3小時的演唱會變成一場大型生日派對，從〈FANTASTIC BABY〉開場、〈謊言〉經典應援，到GD摔吉他、太陽大秀腹肌、大聲搞笑唱中文歌，甚至連3人跳舞各跳各的習慣都沒變。最催淚的是，3人最後演唱保留T.O.P.原聲的〈春夏秋冬〉，並跪地向粉絲行大禮，感謝大家陪伴20年。《NOWNEWS今日新聞》完整記錄10月10日場次，整理30首歌曲、經典舞步、成員互動、舞台細節，以及3人一字不漏的感人致詞，讓演唱會結束後還走不出來的VIP，能夠重新回味這場20週年懷舊生日派對。表演曲目第1首：FANTASTIC BABY表演曲目第2首：HANDS UP表演曲目第3首：TONIGHT演唱會一開始，舞台大螢幕播放開場影片，當〈FANTASTIC BABY〉前奏響起，GD、太陽、大聲穿著白色西裝，從主舞台螢幕後方的升降台登場，舞台煙火同時朝上方噴發，GD喊出「Say what？」台下4萬多人立刻接上「WOW FANTASTIC BABY！」大聲接著大喊「台北，Let's go！」緊接著〈HANDS UP〉，太陽喊著「把你們的雙手舉起來！」GD也接力問：「台北，準備好了嗎？讓我聽到你們的尖叫聲！」到了第3首〈TONIGHT〉，3人一邊演唱一邊走向延伸舞台，GD唱出招牌歌詞「Tonight, such a beautiful night」，隨後重現粉絲最期待的摔吉他橋段；不過11日場次，他拿起吉他後沒有立刻摔下去，而是故意揮了兩下才放手，連這個動作都要吊一下粉絲胃口。唱完3首歌，GD率先用中文打招呼：「好久不見啊！」接著說：「台北，我們回來了！」又突然問大家「睡得好嗎？」隨後重現經典開場白：「等了這麼久，終於，BIGBANG回來了！我是你們的G-DRAGON，龍哥！」大聲接著以中文、韓文輪流問候：「大家好，我是大聲！」再用英文說：「嘿，台北！你們今晚看起來都超棒的，謝謝你們來到這裡，也謝謝你們給了我全世界。希望大家今晚都能盡情享受，好嗎？我愛你們，台北！」輪到太陽，他先用台語喊出「哇愛哩」、「挖洗太陽」，接著問：「台北，你們準備好了嗎？我聽不到！你們真的準備好了嗎？」然後帶領全場練習應援，從「Yeah、Yeah」一路喊到「Ooh、Ooh」，最後大叫「所有人尖叫！」才滿意繼續演出。表演曲目第4首：BLUE表演曲目第5首：LOSER表演曲目第6首：IF YOU表演曲目第7首：BAD BOY表演曲目第8首：BAE BAE〈BLUE〉響起，3人走向延伸舞台；到了〈LOSER〉，大聲走下左側舞台、GD走向右側，太陽則留在台上演唱。大聲沿途與粉絲一一擊掌，GD之後又和他回到主舞台轉圈跳舞，最後留下太陽獨自唱完結尾。〈IF YOU〉時，3人回到主舞台升降台，接著唱〈BAD BOY〉、〈BAE BAE〉，其中〈BAE BAE〉的女舞者互動橋段也原汁原味重現，3人配合舞者熱舞，不過肢體動作明顯保持距離，和過去舞台上的大膽演出相比，多了幾分紳士。5首歌結束後，全場開始大喊「BIGBANG！BIGBANG！」3人在台上喘口氣，GD擦完汗，突然拿著麥克風快步走來走去，分別測試左邊、中間、右邊觀眾的尖叫音量，接著喊出：「台北，猜猜誰回來了！我們是BIG——」全場立即接上「BANG！」3人還配合口號，先往中間聚集，再一起向外彈開，模仿BIGBANG「大爆炸」的動作。沒想到太陽突然問：「你們剛剛有跳起來嗎？有嗎？我覺得沒有耶，再來一次！」大聲當場傻眼笑出來，只能回答「好啦、好啦」，還確認：「要從頭再來嗎？」太陽毫不猶豫說「當然！」於是GD只好重新喊一次口號，讓全場跟著完成第二次大爆炸。太陽接著提起20週年：「2006年，BIGBANG展開了一段改變一切的旅程，而現在，我們已經來到2026年。我們正和你們一起慶祝這不可思議的20年。親愛的VIP，謝謝你們陪著我們走過每一個時刻、每一首歌、每一段回憶，也謝謝你們一直等待我們。」大聲突然轉頭問GD：「你怎麼不唸一下？你不是有準備東西嗎？」GD一臉疑惑回「什麼？」隨後冒出中文「你們真棒！」再補上一句「你們是最棒的！」太陽順勢問大聲：「你覺得昨天跟今天比起來怎麼樣？」大聲先說昨天非常開心，今天則是「Great棒？」接著又自己改成「SO SO棒？」、「Just棒？」太陽也跟著研究起中文程度，從「Cool棒」講到「Good棒」，最後GD直接丟下一句歌詞「棒呀～」結束這場莫名其妙的中文交流。大聲隨後正式向觀眾致詞：「非常謝謝大家今晚來到這裡。也許有些人以前從來沒有看過BIGBANG表演，或者今天是第一次來看我們的演唱會。真的嗎？如果今天是第一次來，請舉手！」沒想到台下真的有大批觀眾舉手，讓出道20年的3人都忍不住驚呼，大聲說：「我也等了很久，終於能見到你們，真的非常興奮。我很想讓今晚成為你們永遠忘不了的一晚。準備好了嗎？我聽不到！台北，你們準備好了嗎？」最後更用中文說「我愛你們」，還送上手指愛心。太陽則回憶：「距離我們上一次來台北舉辦巡演，已經11年了。你們也知道，台北是這次亞洲巡演的第一站，所以我真的很興奮，因為我非常想念你們。」他也分享台灣美食：「昨天演出結束後，我吃了牛肉麵，還吃了周杰倫送給我的鳳梨酥，真的非常好吃！謝謝大哥！」太陽特別把「鳳梨酥」重複唸了好幾次，接著說：「對我來說，台北一直都很溫暖、很甜，就像你們一樣。但今天我想要更熱情一點，要比茶還燙、比小籠包還燙！你們做得到嗎？下一首歌，我要你們唱得更大聲！」表演曲目第9首：하루하루（一天一天）表演曲目第10首：거짓말（謊言）2007年推出的經典曲〈一天一天〉前奏一下，全場應援聲立即蓋過音樂；緊接著GD做出打電話的招牌手勢後，粉絲便知道進入熟悉的應援段落。但是過去5人時期，粉絲會依序喊出「權志龍、董永培、崔勝鉉、姜大聲、李勝利、VIP、我們是BIGBANG」，如今應援已經改成3人版本，只留下「權志龍、董永培、姜大聲，VIP、我們BIGBANG」，即使成員人數不同，4萬多人的韓文應援仍整齊劃一。唱完2首經典歌曲，3人暫時離開舞台，現場樂團接手演奏〈La La La〉、〈FXXK IT〉、〈花路〉、〈STILL ALIVE〉串燒。表演曲目第11首：Universe表演曲目第12首：날개（翅膀）表演曲目第13首：한도초과（HANDO-CHOGUA）表演曲目第14首：날 봐, 귀순（看我貴順）成員的SOLO由大聲率先開始，他換上金色亮片外套、白色背心及黑色喇叭褲，先唱出〈Universe〉，台下粉絲也一句接著一句應援，隨後帶來〈翅膀〉，一唱完就用台語大喊「水啦！水啦台北！」大聲接著問：「大家今晚玩得開心嗎？有感受到BIGBANG的氣氛嗎？我有個問題，你們知道這種感覺用韓文怎麼說嗎？」見觀眾傻眼問號沒有回答，他又把問題丟給2樓、3樓、4樓、5樓，最後才公布答案：「就是『超過極限』！」原來大聲特別替台北場準備了中文版〈HANDO-CHOGUA〉，但他自己也沒把握中文是否正確，先向大家預告：「我準備了一個只有台北才有的新版本，不確定對不對，但我想試試看，給你們一點新東西。」下一秒，大聲真的開口唱出：「超過極限～超過極限～我的心已超過極限啦～～」結果自己唱到害羞笑場，趕緊道歉：「好，我再試一次，不好意思！」隨後又重新唱了一遍，還問大家「這樣對嗎？你們可以跟我一起唱嗎？」於是大聲喊「超過極限」，台下就跟著喊「超過極限」，唱到最後甚至變成他喊「啊～啊～啊～」，粉絲回「哈～哈～哈～」的荒謬互動，大聲也越玩越開心，最後笑說：「謝謝！水啦台北水啦！」接著他介紹女舞者登場，邀請大家一起感受這首歌的魅力，還不斷問觀眾與舞者準備好了沒。正式演唱〈HANDO-CHOGUA〉時，大聲走到延伸舞台，除了大喊「台北我愛你」，還故意抖胸肌、朝左中右3個方向送出手指愛心。下一首〈看我貴順〉更不能少了招牌動作，大聲把手指比成OK放在眼睛前方，沿著舞台到處跑，從20年前一路看到現在的粉絲，對這套動作應該再熟悉不過。表演曲目第15首：BAD表演曲目第16首：링가 링가（RINGA LINGA）表演曲目第17首：LIVE FAST DIE SLOW輪到太陽個人舞台，他換上黑色羽毛外套與眼鏡，演唱〈BAD〉時躺在一大群舞者中央，攝影機從上方往下拍，腹肌與胸肌直接成為大螢幕焦點。接著〈RINGA LINGA〉前奏響起，太陽喊著：「台北，大家準備好享受派對了嗎？Let's go！」一邊唱歌、一邊配合舞蹈展示身材，後半段再走向延伸舞台。唱完後，他喘著氣，還故意露出半邊胸肌，示意粉絲尖叫聲可以再大一點。太陽接著介紹新歌：「台北，你們玩得開心嗎？真的嗎？你們知道我大概5個月前發行了個人專輯《QUINTESSENCE》吧？知道嗎？所以今晚，我想跟大家一起唱主打歌〈LIVE FAST DIE SLOW〉，你們覺得怎麼樣？喜歡嗎？」但他突然提出一個要求：「這次我想離你們更近一點唱歌，可以嗎？不過我得先決定要走哪一邊，右邊還是左邊？這樣好了，我們來看看哪一邊唱得比較大聲！」太陽先測試右側觀眾，帶著大家唱〈LIVE FAST DIE SLOW〉的副歌，聽完後說「還不錯」，接著換左側；期間還有拿著啦啦隊彩球的舞者被他叫上前一起唱，等兩邊比完，太陽又要求全場一起合唱一次，最後決定往面對舞台的左側走。正式演唱〈LIVE FAST DIE SLOW〉時，太陽不只走下舞台，還趴在欄杆上近距離唱給粉絲聽，甚至接過粉絲遞來的娃娃親了一口。雖然前面煞有其事的選邊站，最後他其實幾乎繞完整個VIP區，兩邊的觀眾都沒有被冷落。表演曲目第18首：POWER表演曲目第19首：Crayon表演曲目第20首：삐딱하게（Crooked）太陽結束後，大螢幕出現一條龍的影像，宣告GD個人舞台開始。他戴著有護耳設計的愛斯基摩人毛帽，搭配條紋背心、刷破牛仔褲登場，身旁還有大批女舞者，率先演唱〈POWER〉。緊接著〈Crayon〉，GD走到延伸舞台，歌曲中段灑下大量紙花，他乾脆坐在舞台上，示意粉絲尖叫聲再大一點。沒想到演出途中麥克風突然出狀況，他還伸手遮住攝影機鏡頭，不讓大螢幕拍到自己。到了〈Crooked〉，GD直接走下舞台與觀眾互動，沿途不斷找粉絲玩剪刀石頭布，還順便秀出自己的指甲；唱完後，他把頭上的帽子往地上一甩，結束個人表演。此時工作人員趁著播放第三段影片「COSMOS」，趕緊上台清理剛才〈Crayon〉留下的大量紙花，準備迎接3人合體的後半場。表演曲目第21首：뱅뱅뱅（BANG BANG BANG）表演曲目第22首：STUPID LIAR表演曲目第23首：맨정신（SOBER）後半場來到最精彩高潮，全場燈光熄滅，台下VIP便開始自動唱出〈BANG BANG BANG〉開頭的「喔～喔～喔」，緊接著舞台亮起熟悉的紅色燈光，大螢幕依序出現大聲、太陽、GD及BIGBANG的名字，舞者也舉著旗幟登場。這套〈BANG BANG BANG〉的開場方式，是過去BIGBANG演唱會就曾使用的設計，3位成員也換上招牌黑色皮衣從升降舞台現身，結果太陽卻不小心搶拍，提前唱出第一句韓文歌詞「난 깨어나 까만 밤과 함께」，現場突然尷尬安靜1秒，等到真正的節拍進來，他才重新唱出正確段落，而這個小失誤連大聲都忍不住偷笑。〈STUPID LIAR〉時，3人一起走到舞台左側，突然圍成一圈，追著彼此的屁股跑，邊唱邊鬧，之後才走回延伸舞台。接著〈SOBER〉3人又一起走到右側，GD開始玩大聲的衣服，不斷伸手拉扯、彈他的衣襬，最後太陽看不下去，直接伸手把兩人分開，接著太陽自己轉圈、躺在地上深情演唱，其他成員又重新聚在一起，搭著肩膀跳舞。3人再次聚在一起聊天，大聲突然開始「La La La La」亂唱一通，還唱起2006年的〈La La La〉，笑說：「我們有很多La La La的歌，對吧？」接著突然感性表示：「嗯～～我很開心。」大聲說：「能和我愛的兄弟BIGBANG一起回到這裡，真的非常特別。你們知道嗎？距離我們上次一起發歌，已經過了4年4個月；距離上一次舉辦BIGBANG演唱會，也已經過了8年8個月。」太陽聽完問：「真的假的？」大聲則說：「對啊，怎麼會這麼巧？這機率到底有多低？你懂我的意思嗎？」GD也加入計算：「你是說4年4個月，4、4，然後8，對吧？」太陽補充「4加4」，3人就這樣不停研究數字，還提到GD與太陽都是1988年出生、大聲則是1989年出生，GD又想到大聲的生日在4月，開始不斷重複「4、4、4」。大聲突然表示這就是此次演唱會的主題「COSMOS」，GD配合演戲回了一聲「哇」，太陽則說「我都不知道」，大聲繼續解釋：「這就是我們的宇宙，我們的COSMOS。」GD還補充：「所有的一切，都超越了這個世界。」大聲隨後問GD現在的心情，GD說：「就這樣。我之前是一個人站在這裡，但昨天晚上，我終於和我的兄弟BIGBANG一起回到這裡。就是這樣。今晚，我們又在台北一起表演。」他接著提到BIGBANG的新歌〈BiiiG〉：「我們有一首新歌，你們知道吧？真的等了很久，所以我很想知道，你們會唱嗎？我們還沒唱到這首歌，你們知道怎麼唱嗎？可以唱給我們聽嗎？這是我們的歌。」太陽突然把新歌改成台北限定版，帶著GD喊出「B-B-B-B-B-G-大聲」，GD接著唱起〈BiiiG〉的旋律，卻把原本的歌詞換成中文「大大大大」，太陽也跟著喊「大！大！」但喊完後太陽問：「『大』是什麼意思？」GD解釋：「大就是Big啊！」大聲立刻接話：「這是台北版本啊，就像我的名字『大聲』一樣，對吧？」GD聽完笑出來：「太陽你根本不知道自己在講什麼，還一直講？？？」大聲則認真解釋：「你們本來就叫我大聲啊，我就是『大』！」讓另外兩人也跟著笑出來。GD接著突然用中文問觀眾：「開心嗎？真的嗎？我也！」完全不管前後文亂回一通，大聲忍不住問他到底想表達什麼，GD直接回答中文：「我不知道！我愛你，所以，你吃飯了嗎？我也，謝謝！」太陽也不甘示弱，突然自我介紹：「謝謝台北，我是金元寶！」玩笑結束後，太陽說：「我在這裡感受到滿滿的能量、滿滿的愛與支持。就像什麼呢？所有東西都很大、很大、很大！所以我們真的很開心，能跟大家分享新音樂、一起站在這個舞台上。」但他隨即提醒：「可惜的是，我們只剩下最後3首歌了。時間真的過得好快，希望你們一直享受到最後一刻。準備好了嗎？接下來，我們真的很想跟你們一起開一場瘋狂的派對！」3人接著輪流喊出「Don't stop We won't stop！」帶領全場反覆唱著〈WE LIKE 2 PARTY〉，正式進入後半場最後3首歌曲。表演曲目第24首：WE LIKE 2 PARTY舞蹈表演：INTRO 우리 빅뱅＋BIGBANG表演曲目第25首：BiiiG表演曲目第26首：HOME SWEET HOME〈WE LIKE 2 PARTY〉一開始，舞台再次灑下紙花，3人隨著音樂到處走動，接著由舞者帶來〈INTRO我們BIGBANG〉舞蹈演出。演唱新歌〈BiiiG〉時，3人又披上外套，GD換上紅色大衣，大聲則穿著毛衣外套；到了〈HOME SWEET HOME〉，3人走向延伸舞台，歌曲尾聲施放約30秒的室內煙火，火花沿著舞台上方接連噴發。GD還趁機伸手拔大聲與太陽的頭髮，接著對觀眾送出飛吻，最後3人搭乘升降台離場。表演曲目第27首：천국（MY HEAVEN）表演曲目第28首：붉은 노을（紅霞）表演曲目第29首：마지막 인사（Last Farewell）表演曲目第30首：FEELING3人再度換裝，分別穿著BIGBANG周邊衣服、帽子及外套，從大螢幕後方再次現身，而GD的內裡還是穿著印有大巨蛋元素的非賣品球衣。〈MY HEAVEN〉前奏響起，3人一路從主舞台走向延伸舞台，GD不斷用中文喊「我愛你們」，大聲也跟著說「超愛你」，GD再補一句「GD愛你」；太陽更在歌曲尾聲直接改唱中文「非常謝謝你、非常感謝你」，最後大喊「我愛你台北」。接著〈紅霞〉由大聲接替T.O.P.原本的饒舌段落開場，3人一起走下舞台與觀眾互動，大聲沿途擊掌，太陽則戴上粉絲親手製作的帽子，還重現經典的左右搖擺、甩頭的招牌動作。〈Last Farewell〉時，3人繼續留在觀眾席附近演唱，GD唱到「B to I to the BANG」的經典段落，還重現雙手向前戳的招牌舞姿，接著帶來〈FEELING〉。歌曲結束後，3人輪流介紹成員、樂團及舞者。太陽先喊「Go GD！」GD便現場秀了一小段Free style，後方舞者也跟著模仿他的動作；接著GD介紹大聲、大聲再介紹太陽，太陽不只掀起衣服秀出腹肌，甚至當場倒立。最後太陽說：「接下來，是我們非常重要的人，VIP！謝謝你們！」GD接著問全場：「準備好在台北大巨蛋跳起來了嗎？」帶領觀眾玩起「我喊BIG，你們喊BANG」的應援遊戲，3人也跟著樂團節奏一起跳躍。結束後，GD、太陽、大聲並肩站在台上，向觀眾深深鞠躬90度。來到最後的感言時間，大聲首先開口：「非常謝謝大家！我們今晚真的、真的過得非常開心，你們呢？你們今晚也過得很開心嗎？謝謝你們。我想說，最近我一直在說謝謝，因為我真的非常感激，自己竟然可以做這份工作長達20年。謝謝你們，而且我當然不會把這一切視為理所當然。我覺得現在的自己，不管是身體還是心理狀態，都是有史以來最好的時候。」太陽突然打斷：「真的嗎？是哪一種狀態？我很好奇耶。你講的那種狀態，聽起來好像……非常性感！」大聲笑著解釋：「我不是那個意思啦！」太陽：「你不是那個意思，但事實就是這樣啊！」大聲：「我是說，我現在的狀態非常適合巡演、非常適合開演唱會。」太陽：「我可沒有像你那樣的6塊腹肌、8塊腹肌。」大聲：「你在說什麼？」大聲：「我沒有啊！」太陽：「你沒有？你有10塊耶！」大聲傻眼：「10塊？」太陽繼續說：「你知道嗎？我有6塊腹肌，GD有8塊。」大聲：「當然啊！」GD突然被點名，也一臉疑惑：「蛤？我哪有？」太陽：「他都藏起來了，他有8塊腹肌！」GD：「我不覺得耶。」太陽：「是真的，因為你有8塊！」GD：「沒有啦，我大概只有8塊。」太陽：「然後大聲有10塊！」GD：「不過我的腹肌很有限啦……」太陽：「也許只有4塊。」太陽：「可能4塊腹肌。」大聲：「為什麼我會有10塊腹肌？10-pack abs？」GD突然喊：「Taipei？」大聲接著玩起諧音哏：「因為這裡是台北，所以我有Taipei（10-pack abs）！」太陽和台下觀眾立刻跟著大喊：「Taipei！Taipei！Taipei！Taipei！」原本好好的一段感性致詞，硬是被3人聊成腹肌數量調查，最後甚至連「Taipei」都能拿來玩諧音。笑完之後，大聲重新回到感言：「所以，我真的很開心能來到這裡，也很開心能和你們一起度過這段時間、創造屬於我們的回憶。謝謝你們今天來到現場。而且我是認真的，你們真的非常美麗、非常了不起，你們是無人能敵的，你們是這個世界上最完美的。我愛你們，也希望你們愛我、愛我們。」講到這裡，大聲突然拉長聲音唱起歌，GD在旁邊連續驚呼：「哇！哇！」大聲接著說：「有一句我非常喜歡的話：『最重要的事情，就是把最重要的事情放在最重要的位置。』對我來說，最重要的事情，就是我們彼此分享的愛。所以，我想繼續為你們唱歌，也想永遠站在這個舞台上，繼續愛著你們。謝謝你們今晚來到這裡，讓這一刻變得如此特別。而且，每次站上舞台表演，我最優先考慮的事情，就是讓你們開心。所以我希望你們今晚都能留下永遠忘不了的回憶。我向你們保證，直到我人生的最後一天，我都會繼續努力讓你們幸福。直到我的最後一天。謝謝你們，我愛你們，台北！」太陽聽完也忍不住稱讚：「你真的很棒，大聲，你真的很棒，你是個非常棒的人。」接著輪到太陽，他開口就說：「我不知道該怎麼形容現在的心情，但對我來說，能夠迎來出道20週年，簡直就像奇蹟一樣。」其他成員突然在旁邊鬧他：「真的嗎？」太陽：「現在我懂了。」成員又問：「你確定嗎？」太陽笑著回答：「對，我確定。這真的很奇妙。」他接著認真說：「今年剛開始的時候，我大概告訴自己快1000次，我想盡我所能，把從你們身上收到的愛全部回報給你們。而且我覺得，要把這些愛全部還給你們，可能需要非常、非常長的時間。但有一件事，我真的希望你們知道。如果沒有你們的愛與支持，我們根本不可能迎來這個20週年。那是不可能的事。所以，請你們一定要記住。你們就是我們現在能夠站在這裡的原因。如果這20年沒有你們，我們今天就不會站在這裡。我們不會在這裡。我們可能早就在某個其他地方了。某個地方……我也不知道。」GD突然插話：「像是在彩虹的另一端？」太陽笑著接話：「也許吧，對啊！」大家後來竟然接著唱起〈Somewhere Over the Rainbow〉太陽唱完才繼續說：「對，我們就不會在這裡了。這是一首浪漫的歌，浪漫的音樂。我們可能早就在彩虹的另一端，或者消失了，又或者跑去火星、月球，我也不知道。但你們懂我的意思嗎？所以，請一定要記住這件事。真的非常謝謝你們。謝謝台北！多謝！」最後太陽還特別用韓文再次向粉絲表達謝意。最後輪到GD，他說：「我覺得非常幸福，一直都是如此。尤其是這20年來，我們一直都在一起。對，一直都是這樣。每次站上舞台，我都覺得非常幸福，因為……我不知道該怎麼形容，這就是我現在真正的感受。距離我們上次在台北演出，已經快11年了，對吧？」其他成員回答：「對，11年。」GD繼續說：「對，所以這真的非常特別。而且我們明天只剩下最後一天了。應該會更……更好玩吧？不會嗎？自從幾年前我以個人歌手身分回歸之後，我就一直非常、非常期待這一刻。真的等得非常辛苦。所以我一直在想，到底該怎麼做，才能找到最好的計畫，把我們過去最輝煌的日子重新帶回來。而現在，就是這個樣子。謝謝你們一直等待我們、繼續支持我們。也謝謝你們為我們做的一切。我真的打從心底想說一句，謝謝你們。我們愛你們，我愛台北！謝謝。我愛你們。」演唱最後一首歌前他也表示：「我真的不想說再見。但現在到了該說再見的時候了。所以接下來，就是最後一首歌。希望你們能一直享受到最後一刻。謝謝你們。」太陽接著說：「好，謝謝大家！我們一起唱吧，Let's go！」表演曲目第31首：꽃 길（花路）／表演曲目第21首：Still Life／春夏秋冬（保留T.O.P）最後一首歌〈STILL LIFE〉（春夏秋冬）響起，3人站在台上演唱這首2022年推出的歌曲，也就是稍早大聲所說的「4年前，BIGBANG最後一起製作的一首歌」。值得注意的是，這段演出依然保留前成員T.O.P.的原聲，讓當年4人錄製的版本在20週年舞台上再次響起。歌曲尾聲，3人沿著舞台繞場向不同方向的觀眾致謝，多次深深鞠躬90度；GD和大聲還挽著手一起跑步，眼看即將謝幕，兩人突然發現太陽還在另一邊，於是隔空對著他做出拔河般的動作，假裝把人拉回來。等到太陽終於回到定位，3人在延伸舞台並肩跪下，雙手伏地，向全場4萬多名VIP行大禮，這已經是他們連續第2天以跪地方式感謝台灣粉絲。3人起身後不斷揮手，直到身影消失，大螢幕才正式關閉，全場燈光亮起。接著螢幕開始播放工作人員、合作單位及贊助商等感謝名單，許多觀眾仍留在座位上看完最後的字幕。而在所有名單的最後，畫面出現了一段英文：「這次台北大巨蛋3場演出結束後，BIGBANG下一站將於2027年2月27日、28日來到高雄國家體育場（世運主場館），而這也次此次出道20週年《XX : COSMOS》的最終場。