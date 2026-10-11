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白髮補染除了遮蓋效果，使用便利性與髮絲保養也是選購考量。日本品牌Sastty利尻昆布近日在台推出升級版「利尻修復染髮劑」及「利尻泡沫染髮露」，分別訴求加強上色與洗染合一，並新增兩款棕色系，提供居家整理白髮的選擇。台灣總代理廣奇廣告表示，兩款新品均採非氧化型染髮方式，不需搭配雙氧水，不含PPD、PTD等二胺類成分及阿摩尼亞，透過持續使用，讓白髮逐漸上色。此次改版也添加利尻昆布發酵液及濃縮昆布精華，將遮白與髮絲修護結合。其中，「利尻修復染髮劑」調整色素附著配方，主打首次使用即可上色，並添加42種植萃精華。「利尻泡沫染髮露」則鎖定希望簡化補染程序的族群，添加37種植萃精華，搓揉起泡後即可沖洗，無需另用洗髮精，讓白髮整理融入日常洗髮流程。業者指出，依日本原廠與自家舊版商品的比較測試，泡沫染髮露染髮力大幅提升，但測試不包含新色，實際遮白效果仍因個人髮況及使用次數而異。色彩選擇方面，升級系列新增栗子棕與蜜糖棕，搭配原有黑色、深棕色，共提供4款髮色。新品已於momo購物網、寶雅、康是美、台隆手創館、松本清及品牌官網上市。業者提醒，兩款產品均屬漸進式遮白，消費者應依產品說明使用，並於使用前進行皮膚測試。