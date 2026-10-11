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牛仔褲小口袋有什麼用途？最初是「懷錶袋」

▲牛仔褲右側前口袋內側的小口袋，最初是專門用來收納懷錶，因此被稱為「懷錶袋」（Watch Pocket）。（圖／記者潘毅攝）

Levi’s 501是設計起源！各大品牌沿用至今

▲小口袋已經成為牛仔褲的指標性設計。（圖／Pexels）

無現金支付逐漸普及！牛仔褲小口袋仍不會消失

牛仔褲前口袋上方，總有一個小小的口袋，空間有限，除了硬幣，其他物品似乎都不太容易放進去，你是否曾好奇，這個看似無用的設計，最初究竟是拿來做什麼的？日本熊本市中心、擁有約60年歷史的老牌牛仔褲店「Jeans Shop Sanwa」，由85歲社長梅田實雄與57歲店長梅田和道父子揭曉答案。原來，這個小口袋19世紀就已經誕生，最初用來放置「懷錶」，當時常常用到，但隨著手錶普及，如今懷錶已不再普遍使用，才逐漸轉變為收納零錢的小口袋，這項設計仍延續至今。根據日本媒體《熊本放送》報導，梅田父子表示，牛仔褲右側前口袋內側的小口袋，最初是專門用來收納懷錶，因此被稱為「懷錶袋」（Watch Pocket）。當時懷錶是日常生活中的重要物品，這個設計也方便人們隨身攜帶。不過，隨著手錶逐漸普及，懷錶的使用需求降低，小口袋的用途也跟著改變，開始被用來放置硬幣等小物，因此如今普遍稱為「硬幣袋」（Coin Pocket）。梅田實雄也觀察到，這個小口袋的尺寸隨著時代有所變化。他表示，過去口袋開口大約有三指寬，如今則縮小到約兩指寬，推測可能已不適合放入懷錶，而是更符合收納硬幣等小物的需求。梅田父子指出，牛仔褲的經典設計與Levi’s 501®有密切關係，包括Lee、EDWIN等品牌，也延續了類似的小口袋設計。即使現代人已很少使用懷錶，這個口袋仍成為牛仔褲的經典特色之一。回顧牛仔褲的歷史，Levi’s®與Jacob Davis於1873年取得以鉚釘加固工作褲的專利。雖然當時「501®」這個名稱尚未出現，但相關產品後來逐步演變為經典的501®，並被視為現代牛仔褲的重要原型。Levi’s沿革專家Tracey Panek過去接受採訪時也曾表示，懷錶袋是Levi’s早期工裝褲的特色之一。當時西裝背心原本就設有懷錶袋，因此設計牛仔工裝褲時，也加入類似的收納空間，方便工作者攜帶懷錶。隨著時代演進，懷錶袋的實際用途雖然改變，但為了延續經典設計與品牌傳統，這個小口袋仍被保留下來。如今，隨著信用卡、電子支付及行動支付普及，民眾出門攜帶現金的需求逐漸降低，硬幣袋的使用頻率也可能受到影響。不過，梅田實雄認為，這個小口袋依然不可或缺。從最初收納懷錶，到後來放置零錢，再到如今成為牛仔褲的經典設計，它的功能或許隨著時代改變，卻也承載著牛仔褲一路演變至今的歷史。