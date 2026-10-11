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中華職棒中信兄弟昨（10）日在季後挑戰賽G2以0：1惜敗統一7-ELEVEn獅，戰局形成2勝1敗，今（11）日移師洲際主場進行G3。兄弟主帥平野惠一前役首局因不滿壘審判決，一度要求場上防守球員退場抗議，遭到台南全場獅迷狂噓。對此，平野今日賽前大讚獅迷的應援聲勢非常驚人，「昨天真的非常有季後賽的張力與氛圍，是一場精彩的1分攻防戰。」談到前役的抗議風波，平野更透露岳東華有「Get到」他的用意，兩人甚至透過眼神交流，「好，那我工作結束了，我就回去囉！」季後賽賽程緊湊，連續進行高張力對決，平野直言最重要的關鍵就是「氣勢」，「球場上可能因為1個Play或1顆球，整個氣勢就完全逆轉。」回顧昨日首局的激烈抗議，平野表示，「大家可以理解，昨天1局上無人出局滿壘，最起碼要拿下1分，結果我們1分都沒拿到，對方士氣大振，氣勢自然就倒向獅隊。」平野坦言，開局當下產生了不好的預感，「身為總教練，我能做的事情是什麼？簡單來說，我當時滿腦子都在思考『不能讓氣勢流到對手那邊』。」所幸兄弟最終守住1局下失分危機，讓獅隊無功而返，平野說，「以結果來看，確實成功守住氣勢，沒讓節奏被帶走。」但他隨後也強調，「抗議這招，當然不是最好的辦法。」有趣的是，前役平野雙手一攤示意球員退場時，場面一度陷入僵局，平野在場上徘徊與裁判爭執，裁判群也不斷催促他回休息室讓比賽繼續。抗議進行約5分鐘後，兄弟二壘手岳東華默默上前用手套輕輕碰了平野一下，平野隨即轉身走回休息室。平野今日還原當下心境，「東華有Get到我的想法，他那一碰有種『菲力士已經冷靜下來沒問題了，你可以回去了』的感覺。我想說，『好，既然我的工作完成了，那我就回去囉！』」儘管前役激烈抗議引來全場獅迷漫天噓聲，但平野仍大讚對手球迷與球員的熱情，「昨天的獅迷加油聲真的非常震撼、非常厲害！而且看得出來對方的選手也拚盡全力在處理每個守備Play，昨天整場比賽非常有季後賽的高張力感，是一場精彩的1分差激戰。」