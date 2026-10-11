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少女時代分隊來台 「孝利秀」首度台灣亮相

MISAMO、EUNHA+SINB+UMJI也要來了

▲EUNHA、SINB、UMJI也會出席《2026 K-WONDER CONCERT》。（圖／SHOW OFFICE）

又有韓流拼盤宣布來台舉辦！《2026 K-WONDER CONCERT》將於11月29日在高雄巨蛋登場，本次卡司集結少女時代孝淵、Yuri、秀英組成的全新小分隊「孝利秀」，以及TWICE小分隊MISAMO、還有從GFRIEND出道的EUNHA、SINB、UMJI（前VIVIZ）等3組卡司，不過售票資訊將於日後公開，更多活動資訊可留意主辦單位SHOW OFFICE官方社群。這次演出名單首先登場的驚喜，莫過於少女時代成員孝淵、俞利、秀英組成的「孝利秀」。3人的組合最初源自孝淵個人YouTube頻道《Hyo's Level Up》的企劃，原本帶著玩心的構想，最後竟一路成真，今年8月31日正式以少女時代全新小分隊之姿展開活動。出道多年後重新以「新人」姿態出發，三人一碰面就笑料不斷的自然互動，加上多年累積下來的默契，近期也成為粉絲津津樂道的話題。少女時代走過近20年，經典歌曲與舞台早已成為許多K-POP歌迷共同的青春記憶，如今他們換上「孝利秀」的新身分，再次站在一起唱跳，也多了另一番趣味。這次K-WONDER更將是「孝利秀」成軍後首度高雄演出，除了全新小分隊作品，三位成員會如何把屬於少女時代的記憶帶進舞台，絕對是當天的一大看點。另一組備受矚目的卡司，則是由MINA、SANA、MOMO組成的TWICE小分隊MISAMO。三人隨TWICE在全球累積高人氣，另以MISAMO活動後，從音樂、造型到舞台呈現，都走出更加成熟、華麗的鮮明風格。這次演出也將是MISAMO首度以小分隊之姿登上高雄巨蛋，透過K-WONDER與ONCE見面，肯定是未演先轟動。EUNHA、SINB、UMJI（前VIVIZ），則為這次陣容再添熟悉又有份量的一筆。三人在GFRIEND解散後，再度組團重新出道，陸續推出〈BOP BOP!〉、〈MANIAC〉等作品，逐漸走出更成熟、鮮明的音樂色彩；其中〈MANIAC〉搭配招牌舞蹈在社群掀起翻跳熱潮，也讓三人的人氣再攀高峰。這也是他們加盟新東家之後，時隔一段時間再次來到高雄，預期將帶來更加新穎、特別的舞臺。此次再次與粉絲見面，期待收到粉絲更熱烈的支持與應援。