我是廣告 請繼續往下閱讀

原本限定foodpanda聯名卡！其他中信卡也能免費訂閱一年

▲foodpanda會員免費一年，記者綁定的信用卡非聯名信用卡，但實測輸入優惠碼「CTBCFREE」，成功將pandapro一年方案原價1079元折抵至0元。（圖／記者周淑萍攝）

foodpanda官方回應：已完成訂閱者權益不受影響

foodpanda近日推出pandapro會員免費一年優惠，原本限定中國信託foodpanda聯名卡卡友使用，但被發現不用聯名卡，只要綁定中信卡，像是LINE Pay卡、ANA卡等其他中信信用卡，輸入優惠碼「CTBCFREE」，也能成功享有一年免費會員，是系統出包嗎？會收回優惠嗎？根據foodpanda原先公布的10月活動內容，10月1日至31日期間，使用中國信託foodpanda聯名卡訂閱pandapro年費制方案，並輸入優惠碼「CTBCFREE」，即可享有原價1079元的一年會員免費優惠，每人限用一次。不過，原本提供聯名卡用戶的專屬優惠，不少網友發現，即使沒有foodpanda聯名卡，使用中信LINE Pay卡、ANA卡、中油聯名卡、中華電信聯名卡等，也陸續傳出成功案例。《NOWNEWS今日新聞》記者也實際測試，使用中信LINE Pay卡反覆操作約10次後，成功以0元訂閱一年會員，原本還有6個月的會籍也沒有被覆蓋，而是直接再延長12個月，另有網友花費1至2小時反覆嘗試，才終於完成訂閱。面對非指定聯名卡也能成功訂閱的情況，foodpanda官方回應《NOWNEWS今日新聞》表示：「此項優惠主要提供foodpanda聯名卡卡友使用，關於部分消費者的系統適用判定，平台正在進一步了解中，對於已完成訂閱的消費者，平台會依既有訂閱權益提供服務，並持續檢視相關流程與活動說明。」即使使用非指定聯名卡，只要已成功完成訂閱，foodpanda仍會依既有訂閱權益提供服務。