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CNBLUE鼓手姜敏赫10日在台北舉辦個人見面會《2026 Kang Min Hyuk ‘IF I WERE…’ Fan Meeting in Taipei》，被隊友鄭容和認證是「舞蹈擔當」的他，不僅大跳伍佰的〈你是我的花朵〉，還挑戰最近在網路上引發話題的「閃身步」，忍不住疑惑：「我不懂為什麼會有名欸？？」姜敏赫今年已多次來台，笑說每次來心情都很好，平常以鼓手身分坐在後方，這次終於能直接與粉絲眼神交流，還用中文說出「我很幸福」。見面會上他化身珍珠奶茶店員，邀請4名粉絲挑戰乒乓球接力，送出親筆簽名的「原味鼓棒」；換上醫師袍後，更替患有「看完演唱會的廢人症」的粉絲開出處方，除了聽10次CNBLUE專輯，還要參加明年2月的演唱會，笑稱這才是正確的處方簽。談到如果不是現在的姜敏赫，他笑說自己不可能當主唱或主舞，沒想到現場立刻播放鄭容和認證他是「舞蹈擔當」的影片，讓他急忙否認，直說鄭容和與李正信跳得更好，懷疑是鄭容和不想跳才推給他。隨後姜敏赫完整跳完BTS〈Dynamite〉，又戴上墨鏡挑戰伍佰〈你是我的花朵〉，跳得太開心甚至主動加碼，結束後還讚嘆：「伍佰老師很會跳舞欸！」他之後還挑戰「閃身步」、「浪子踢球」及「風擺柳碎步」，邊學邊問大家是否真的知道這些舞步。尾聲他感謝粉絲支持，喊話：「如果還想見我，請一定要叫我喔！」最後演唱〈I See You〉、〈우리 다시 만나는 날〉（我們再次相見的那天），用中文說出「謝謝大家」，並約定「我們要再見面喔」，為台北見面會畫下完美句點。