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▲海洋委員會海巡署艦隊分署嘉義艦及澎湖艦前往距帛琉共和國科羅州西南方200海浬的專屬經濟海域的普洛安娜島(Pulo Anna)，展開為期2天的台帛海上聯合共同巡查任務。(圖／海巡署艦隊分署提供)

▲海洋委員會海巡署艦隊分署嘉義艦及澎湖艦前往距帛琉共和國科羅州西南方200海浬的專屬經濟海域的普洛安娜島(Pulo Anna)，展開為期2天的台帛海上聯合共同巡查任務。(圖／海巡署艦隊分署提供)

到帛琉共和國展開115年度遠航訓練及海巡外交任務的嘉義艦與澎湖艦繼舉行聯合升旗典禮後，10日下午在帛琉各界僑胞歡送下，刻不停留隨即開航前往距帛琉共和國科羅州西南方200海浬的專屬經濟海域的普洛安娜島(Pulo Anna)，展開為期2天的台帛海上聯合共巡，該島距我國鵝鑾鼻1220浬，突破北緯5度線達到北緯4度38分、東經131度58分，打破海巡艦巡航的最南紀錄，使嘉義艦及澎湖艦共同創新歷史，開啟海巡新頁。海巡署副署長許靜芝表示，海洋委員會海巡署為驗證海巡艦艇航行性能、強化跨艦協同及海上勤務能力，並深化國際海事交流，乃由艦隊分署4000噸級嘉義艦及1000噸級澎湖艦，共同執行115年度遠航訓練暨海巡外交專案，雙艦於日前啟航前往友邦帛琉共和國，展開遠航訓練與國際交流任務，並順利泊靠帛琉共和國馬拉卡港。許靜芝說，海巡署艦隊分署114年首度派遣艦隊分署所屬花蓮艦及台北艦完成第一次的遠航訓練及實習敦睦任務，累積雙艦編隊、遠洋勤務及國際合作經驗，今(115)年再由嘉義艦與澎湖艦組成敦睦支隊接棒出航，延續海巡遠航訓練成果，也讓台帛海巡交流持續深化。艦隊分署分署長黃宣凱指出，艦隊分署所屬嘉義艦、澎湖艦於航抵帛琉共和國，泊靠馬拉卡港，透過長距離航行及各項專業訓練，驗證艦艇性能與跨艦協同能力，以強化海上應變及遠洋勤務經驗，同時安排中央警察大學水上警察學系四年級學生及老師隨艦實習，以厚植海巡專業人才。黃宣凱說，艦隊分署所屬嘉義艦、澎湖艦停泊馬拉卡港期間，由海巡署副署長許靜芝率團偕同我國駐帛琉官員拜會帛琉總統，並與當地政要進行匹克球、游泳友誼賽等，亦在嘉義艦上辦理國慶酒會、聯合升旗典禮等活動，並於10日下午在帛琉各界僑胞歡送下，刻不停留隨即開航前往距帛琉共和國科羅州西南方200海浬的專屬經濟海域的普洛安娜島(Pulo Anna)，展開為期2天的台帛海上聯合共巡。此次台帛海上聯合共巡，由帛琉共和國海事安全與漁類及野生動物保護部(Division of Maritime Security and Fish & Wildlife Protection)的Lt. Jim Kloulechad及Sgt. Gerald Ringang2位資深官員，登上澎湖艦共同執行帛琉共和國科羅州西南方200海浬的專屬經濟海域的普洛安娜島(Pulo Anna)，展開為期2天的台帛海上聯合共同巡查任務，鞏固台帛情誼及友好合作關係。黃宣凱並指出，我國與帛琉共和國自2019年簽署「海巡合作協定」以來，持續透過聯合巡航、海難搜救演練及人員交流深化合作，此次嘉義艦及澎湖艦透過與帛琉海事安全單位的聯合共巡，抵達偏遠島嶼不僅維護帛琉海域安全，更進一步強化雙方海上執法及應變合作能力，攜手維護太平洋海域安全與秩序。