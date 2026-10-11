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日本職棒人氣球隊阪神虎隊在今年的例行賽拿下中央聯盟優勝，成功取得二連霸偉業，準備挑戰2023年後再次拿下日本一。阪神虎隊奪冠，竟然有助於減緩失智症症狀？日本醫師近期的調查研究發現一項有趣趨勢。根據共同社報導，大阪府一名醫師於近日於日本老年醫學會學術期刊發表最新研究指出，患有失智症的「狂熱虎迷」，在隊伍奪冠後症狀可能獲得改善。在阪神虎封王的 2023 年調查中，患者的症狀評估分數顯著好轉，攻擊性暴言與意欲低下等情況均有所減少。報導提到，雖然本次研究受限於患者樣本數與地域性，未來仍需進一步大規模驗證，但研究顯示，如支持球隊奪冠這類能引發強烈情感共鳴的體育盛事，確實有可能改善或改變失智症的臨床症狀。負責這項調查的大阪府枚方市「初田腦神經內科診所」初田裕幸醫師表示：「這樣的現象也有可能適用於其他球隊或不同運動項目的球迷身上。」初田醫師於 2023 年調查了關西地區 855 名失智症患者的家屬及照護者，針對職棒開幕前與阪神虎確定奪得聯盟冠軍後進行對比，觀察妄想、暴言等「失智症行為與心理症狀」（BPSD）的變化。調查結果顯示，其中 19 名「球隊勝負會影響次日心情等日常生活」的狂熱球迷，其失智症狀評估分數在統計學上呈現顯著改善。