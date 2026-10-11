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韓國人氣女子樂團QWER由Chodan、Magenta、Hina、Siyeon四位成員組成，昨（10）日、今（11）日一連2天在林口體育館舉辦《ROCKATION : ROCKET LAUNCH!!》演唱會，而台北也是他們這次第二次巡演的海外首站。4位成員不只穿上可愛貓咪裝、挑戰近期爆紅的「閃身步」，還特別翻唱五月天經典歌曲〈戀愛ing〉，其中Siyeon更親自走上二樓繞場，卻因為腿太短，忍不住自嘲走得很辛苦，逗得全場笑翻；到了安可環節，4人乾脆一起衝上二樓，近距離與粉絲自拍、比愛心，讓坐在樓上的歌迷也能享有滿滿福利。演唱會前，QWER就多次透露會帶來驚喜，在正式演出後兌現承諾，4位成員身著白色套裝從觀眾席登場，接連帶來〈PIONEER〉、〈SHOW DOWN〉、〈BAD HABIT〉等歌曲，也帶來五月天的經典歌曲〈戀愛ing〉，讓粉絲聽見熟悉的旋律炒熱氣氛。除了精彩的歌曲演出，Siyeon還特別走上二樓環繞全場，途中卻自嘲腿太短，走起來格外辛苦，惹得全場哈哈大笑。玩笑過後，她也真摯感謝BAWIGE（粉絲名）一路以來的支持，因為有大家的陪伴，她們才能站上這麼大的舞台。安可演出時，QWER四位成員一同從二樓現身並繞場，與各區域的粉絲近距離互動問候，「飯撒」福利毫不手軟，不只主動比出愛心回應粉絲的熱情，也親切靠近和粉絲一起自拍，留下珍貴難得的同框時刻。