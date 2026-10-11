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沈伯洋追問造謠事證 蔣萬安點名營養午餐食安爭議

路樹移除、雙城論壇也遭質疑 蔣萬安：拿不出證據

台北市長蔣萬安與民進黨台北市長參選人沈伯洋近日針對市政議題隔空交火，沈伯洋10日批評蔣萬安採取「死貓戰術」轉移焦點，蔣萬安今（11）日上午則列舉輝達、大巨蛋等政績反擊，指對手不斷阻撓、造謠。沈伯洋下午再反問，究竟具體造謠了什麼？對此，蔣萬安傍晚受訪時火力全開，直言「這實在是罄竹難書」，並一口氣列出營養午餐食物中毒、路樹移除及雙城論壇等3項爭議，反問沈伯洋及民進黨陣營，「難道這些謠言都不需要出來道歉嗎？」沈伯洋昨日批評蔣萬安面對市政檢驗時，總是透過「死貓戰術」轉移焦點，蔣萬安則反擊，市府過去4年持續推動各項建設，卻不斷遭到對手阻撓及造謠。沈伯洋下午回應，要求蔣萬安具體說明究竟有哪些造謠行為，並質疑市府對樹木、營養午餐及兒虐等問題的處理。對此，蔣萬安傍晚出席活動受訪時表示，對手的造謠行為「實在是罄竹難書」，首先就是營養午餐食安問題。他指出，先前有人指控發生大規模集體食物中毒，但如今相關檢驗結果已經出爐，包括景興、民族及金華國中的食物，檢驗結果都沒有問題，均符合標準。蔣萬安反問，既然檢驗報告已經出來，沈伯洋及簡姓議員先前指稱大規模食物中毒，「難道不需要道歉嗎？」除了營養午餐爭議，蔣萬安也提及台北市路樹移除問題。他表示，市府移除路樹主要是因為褐根病、樹木腐朽，以及涉及交通與公共安全等因素，都是基於保障市民生命財產安全，依照專業判斷及相關程序進行。蔣萬安指出，市府進行路樹移除有其專業及安全考量，不應忽略實際原因。至於雙城論壇，蔣萬安則批評，對手過去指稱雙城論壇是「滲透的破口」，卻始終拿不出任何證據，質疑這樣的指控同樣需要向社會交代。蔣萬安強調，光是隨手舉例，就能列出營養午餐、路樹移除及雙城論壇等3項爭議，反問沈伯洋及民進黨陣營，「難道這些謠言都不需要出來道歉嗎？真的是罄竹難書」。