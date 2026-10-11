我是廣告 請繼續往下閱讀

印尼爪哇一名32歲男子布霍里（Bukhori），來台灣工作4年期間，每月將錢匯回印尼老家給妻子，打算存錢蓋房；沒想到，四年過後返鄉發現，妻子不僅與其他人外遇偷生2個小孩，還將他匯回家的錢全數花光。根據kumparan報導，來自中爪哇省三寶瓏（Semarang）的32歲印尼移工（PMI）布霍里，向印尼因德拉馬尤警局（Polres Indramayu）舉報其32歲的妻子涉嫌通姦。布霍里在發現自己於台灣辛苦工作賺來的積蓄已被花光，且妻子在此期間竟與其他男子生下兩名孩子後，決定採取法律行動。布霍里的委任律師羅曼（Ibnu Rohman）表示，這起涉嫌通姦的舉報案目前已進入刑事調查局（Satreskrim）的調查階段，警方也已傳喚多名相關證人進行說明。依據印尼《2023年第1號法律》（新刑法典 KUHP）第411條關於通姦罪之規定，違者最高可處以一年有期徒刑。布霍里在台灣擔任移工長達四年，遠赴異鄉工作期間，布霍里表示自己從未間斷匯款，每月皆會寄出 1,200 萬至 1,500 萬印尼盾（約合新台幣 2.4 萬至 3 萬元）給住在西爪哇省的妻子。這筆錢原本規劃用於支付家庭日常開銷，並作為蓋新房的儲蓄基金。兩人婚後育有一名子女。然而，布霍里返國後卻發現，預計用來蓋房子的積蓄已蕩然無存；同時，他還發現妻子在他於台灣打拚期間，又接連生下了兩個孩子。布霍里表示，「一開始我還在台灣時，是親戚告訴我的。當時我並不相信，因為我們夫妻之間的溝通一直都很正常。」他接著說：「直到我要開始蓋房子時，才發現匯給老婆的積蓄全沒了。而且她還生了兩個孩子，但那段時間我根本人都在台灣。」布霍里透露，妻子私通行為並非首次發生，先前他就曾發現妻子出軌，但為了維繫家庭完整，他當時選擇原諒並給予第二次機會。「其實我妻子已經出軌兩次了。第一次我選擇原諒，因為我希望她能改變。但在我重新信任她之後，她卻重蹈覆轍，甚至生下了孩子」。由於挽回婚姻與私下和解的努力皆宣告失敗，布霍里最終決定正式向警方提告，尋求法律途徑以討回公道。