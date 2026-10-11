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蘇巧慧提淡海科學園區 李四川：早已提出淡海科學城

強調6月27日就提政見 李四川：園區不會自己接上產業鏈

蘆社大橋、淡北快線串聯北士科 打造北台灣AI科技廊帶

台北市長蔣萬安日前拋出松山機場遷建、原址打造AI園區的構想，引發各界討論。民進黨新北市長參選人蘇巧慧則認為，AI園區也可以設在距離北士科不遠的淡海科學園區，串聯北台灣科技產業發展。對此，國民黨新北市長參選人李四川今（11）日表示，「我很歡迎蘇巧慧委員跟進」，強調自己早在6月27日就提出「南有巨蛋城、北有科學城」的政見，規劃將淡海新市鎮二、三期重劃為科學園區，未來更要透過蘆社大橋、淡北快線及捷運建設，串聯北士科與新北各大產業聚落，打造完整的AI科技廊帶。針對蔣萬安提出松山機場遷建構想，蘇巧慧日前質疑，若松山機場遷走，離島居民往返及醫療交通需求該如何解決？她也提出，AI園區可以規劃在淡海科學園區，不僅能與北士科串聯發展，也能保留松山機場，讓輝達執行長黃仁勳的專機繼續使用。對此，李四川今日受訪表示，他非常歡迎蘇巧慧跟進相關政策，因為自己先前就已提出「南有巨蛋城、北有科學城」，其中北有科學城的規劃，就是將淡海新市鎮二期、三期土地重新規劃，發展為科學園區。李四川指出，目前台智雲已進駐淡水，未來他不只要推動淡海AI園區發展，更將興建「蘆社大橋」，串聯北士科的高科技產業量能，進一步延伸至淡海、土城、板橋及新店，形成完整的AI高科技產業廊帶。李四川也在臉書進一步說明，「南有巨蛋城、北有科學城」是這次參選新北市長的重要政見之一，早在6月27日就已提出高科技產業發展的淡海新藍圖，希望讓新北市接住AI時代的產業浪潮。李四川表示，淡海科學城並不是單純在地圖上找一塊土地設立園區，因為一個園區不會自己接上整條AI產業鏈。他認為，不分朝野都不必否認輝達進駐北士科是關鍵的一步，也不應迴避基北北桃未來面對AI產業國際競爭的挑戰。李四川強調，北台灣的AI產業發展必須透過跨縣市合作，「要打團體戰，北台灣才會多贏」，因此他提出的並非單一園區，而是整體「AI科技廊帶」的發展構想。針對具體規劃，李四川指出，未來將透過淡北快線，讓淡海科學城與北士科相互連結；另外興建蘆社大橋，從北士科跨越淡水河，連接社子島與蘆洲，進一步串聯新北市各大產業聚落。在捷運建設方面，李四川規劃推動大漢溪捷運縱貫線，串聯新莊、樹林、土城等產業園區，並進一步向桃園、基隆延伸；同時透過中和光復線，讓新店、中和及永和地區與規劃中的台北AI園區接軌。唯有將基北北桃的科技產業真正串聯起來，新北市才能成為北台灣AI產業的重要樞紐，淡海科學城也才能發揮實質效益。李四川最後強調，有了AI科技廊帶，淡海科學城才不會只是一個名詞，而是能成為影響未來北台灣AI產業發展的重鎮。至於政策能否成功，關鍵在於交通是否暢通、土地是否充足，以及民眾能否找到好的工作。「我提的不是一個點，是一張圖。」李四川強調，未來要透過整體交通及產業規劃，讓新北市與北台灣科技產業共同發展。