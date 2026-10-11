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中華職棒中信兄弟今（11）日與統一7-ELEVEn獅進行季後挑戰賽G3，比賽在2局上出現小插曲，兄弟21歲「超新星」張士綸在搶接外野界外飛球時，不慎與隊友曾頌恩相撞，落地後頭部又撞到草皮，一度倒地不起，經過防護員治療，張士綸決定續留在場上拚戰，也獲得現場2萬名球迷的掌聲。張士綸的哥哥味全龍球星張政禹也在個人社群上為弟弟祈禱，於影片下方留言，「阿彌陀佛。」兄弟前役以0：1不敵獅隊，戰局延長至今日G3。獅隊開局靠著林培緯的二壘安打先馳得點，取得1分領先。1局下兄弟吹起反攻號角，曾頌恩、王威晨接連上壘，宋晟睿補上關鍵安打，助兄弟追平比分，首局形成1：1平手。不過比賽在2局上發生插曲，獅隊陳聖平擊出左外野界外飛球，三壘手張士綸積極追球，但撞上從左外野迎面而來的曾頌恩。張士綸臉部直接與曾頌恩肩膀相撞，落地後頭部又撞到草皮，一度倒地不起。曾頌恩與游擊手江坤宇急忙向休息室的防護員示意，轉播鏡頭也拍到張士綸臉部有出血的狀況，但他經過治療後，仍決定留在場上奮戰，獲得全場球迷掌聲。21歲的張士綸是兄弟本季最大驚奇，2023年選秀第3輪入隊，前兩年一軍機會不多，今年開季也不在一軍名單。不過兄弟今年上半季戰績不佳，加上有傷兵困擾，成為張士綸升上一軍的契機，他把握住得來不易的機會，用火燙的打擊手感卡位，成為兄弟雙箭頭人選，本季最終出賽79場，敲出100安，打擊率3成27。季後賽G1，張士綸扛下兄弟開路先鋒，以21歲207天之齡打破隊史季後賽最年輕首棒紀錄。前2戰合計7打數3安打，打擊率高達4成29，今日關鍵G3續扛第1棒、鎮守三壘防線。