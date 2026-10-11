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周杰倫（周董）日前現身上海旗忠網球中心，以特別嘉賓的身分觀賞「2026上海勞力士大師賽」，主持人在現場以英文「知名的中國歌手」介紹天王，事後周董將該段影片轉發到自己的IG並按下讚，隨即引發兩岸網友熱烈討論。引起議論的影片，可見周杰倫戴著墨鏡坐在貴賓席上，鏡頭特寫他時，主持人以「great、famous Chinese singer Jay Chou」向全場介紹，周董則做出看似微微點頭的動作，後來更把該段官方片段轉分享至自己的IG並點了讚。周杰倫此舉引來中國網友群起激賞，「周杰倫堂堂正正中國人」、「他們第一天知道周杰倫說自己是中國人嗎」、「要島不要人，留下周杰倫」、「周杰倫一直非常認可自己的中國人身分」、「這就是周杰倫的明確表態！」不過也有大批台灣網友在周杰倫的IG留言：「確實是中文歌手～沒有問題」、「有需要那麼在意嗎？也真是太辛苦了吧...是別人介紹他...又不是他自己發言」、「抱歉，不過他是著名的台灣歌手」、「他是Taiwanese，謝謝」、「Do your research again（重新做你的功課）！」