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▲「2026高雄義民祭－義路尋蹤」透過定向越野、文化闖關及互動遊戲親身體驗，讓孩子留下深刻記憶，進一步理解客家文化的內涵。（圖／高市府客委會提供）

▲本次定向越野共設置8個義民文化關卡及12個一般定向點，正式賽事吸引89支隊伍參與。（圖／高市府客委會提供）

▲除了定向越野，現場也規劃「義路溯源」五大文化展區，另有客庄市集、舞台演出及親子體驗，讓大小朋友從不同角度探索客家文化。（圖／高市府客委會提供）

去年千人挑擔走「義路」，今年換拿地圖找「義路」。高市府客委會今（11）日於盤花公園舉辦「2026高雄義民祭－義路尋蹤」，首度將義民文化結合定向越野，邀請民眾放下GPS，手持地圖、自行規劃路線，在盤花公園及周邊場域探索20個定向點位。活動全天吸引逾千人熱情參與，透過尋找點位、完成任務及團隊合作，展開一場兼具文化探索與運動樂趣的「義路」之旅。高雄市政府秘書長王啟川表示，義民信仰是客家文化重要的精神象徵，今年透過定向越野，鼓勵親子暫時放下手機，攜手判讀地圖、尋找20個定向點位，在合作完成任務的過程中增進家人情感，從遊戲體驗中感受客家文化與團結互助的精神。高市府客委會主委楊瑞霞指出，去年義民祭在義民廟舉辦千人挑擔活動，今年則移師盤花公園，以寓教於樂的方式推廣客家文化。文化學習不應侷限於教室，更要鼓勵家長帶著孩子走出家門，透過定向越野、文化闖關及互動遊戲親身體驗，讓孩子留下深刻記憶，進一步理解客家文化的內涵。現場也結合特色市集與多元活動，讓民眾在休閒遊憩中親近客家文化。本次定向越野共設置8個義民文化關卡及12個一般定向點，參與者須自行判讀地圖、規劃路線，在尋找點位及完成任務的過程中，認識義民信仰、高雄客庄歷史與客家文化特色。下午正式賽事吸引89支隊伍參與。除了定向越野，現場也規劃「義路溯源」五大文化展區，串聯義民信仰源流、先民守護家園、高雄客庄發展、祭典文化及當代傳承。民眾透過完成任務、蒐集印章，共同拼出象徵守護精神的「守護之花」；另有客庄市集、舞台演出及親子體驗，讓大小朋友從不同角度探索客家文化。