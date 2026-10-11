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聖安東尼奧馬刺（San Antonio Spurs）

類別 球員 異動方式 主要補強 哈里斯（Tobias Harris） 自由市場簽約 昆坦斯（Jayden Quaintance） 2026年選秀會第20順位 里德（Tarris Reed） 2026年選秀會第26順位 主要流失 歐林尼克（Kelly Olynyk） 離隊 華特斯（Lindy Waters III） 離隊 畢永柏（Bismack Biyombo） 離隊 普朗李（Mason Plumlee） 離隊 其他異動 文班亞馬（Victor Wembanyama） 簽下五年頂薪延長合約 巴恩斯（Harrison Barnes） 續約 尚帕尼（Julian Champagnie） 續約 麥克勞克林（Jordan McLaughlin） 續約

▲馬刺是上季最令人驚豔的球隊。文班亞馬在生涯第三年已蛻變為全聯盟效率最高的球員之一，。（圖／路透／達志影像）

休士頓火箭（Houston Rockets）

類別 球員 異動方式 主要補強 史馬特（Marcus Smart） 交易/簽約 波格丹諾維奇（Bogdan Bogdanovic） 交易/簽約 菲利普斯（Julian Phillips） 交易/簽約 桑頓（Bruce Thornton） 2026年選秀會第31順位 主要流失 奧柯吉（Josh Okogie） 離隊 哈勒戴（Aaron Holiday） 離隊 芬尼史密斯（Dorian Finney-Smith） 離隊 格林（Jeff Green） 離隊 其他異動 湯普森（Amen Thompson） 簽下五年延長合約 伊森（Tari Eason） 簽下四年延長合約

▲火箭是一支戰力穩定的季後賽隊伍，但似乎缺乏衝擊總冠軍的絕對爆發力。（圖／美聯社／達志影像）

達拉斯獨行俠（Dallas Mavericks）

類別 球員 異動方式 主要補強 強森（Morez Johnson） 2026年選秀會第9順位 阿爾達瑪（Santi Aldama） 交易/簽約 里沙切（Zaccharie Risacher） 交易/簽約 拉雷亞（Sergio de Larrea） 2026年選秀會第25順位 薩瑟（Marcus Sasser） 交易/簽約 比貝羅維奇（Tarik Biberovic） 交易/簽約 主要流失 湯普森（Klay Thompson） 離隊 巴格利（Marvin Bagley III） 離隊 威廉斯（Brandon Williams） 離隊 米德爾頓（Khris Middleton） 離隊 內姆哈德（Ryan Nembhard） 離隊 其他異動 西塞（Moussa Cisse） 續約

▲獨行俠在休賽季持續以新人王弗拉格（Cooper Flagg）為核心重整陣容，正式告別短暫的戴維斯（Anthony Davis）時代。（圖／美聯社／達志影像）

曼菲斯灰熊（Memphis Grizzlies）

類別 球員 異動方式 主要補強 布瑟（Cam Boozer） 2026年選秀會第3順位 格蘭特（Jerami Grant） 交易/簽約 波斯特（Quinten Post） 交易/簽約 史都華（Isaiah Stewart） 交易/簽約 羅培茲（Karim Lopez） 2026年選秀會第21順位 莫瑞（Kris Murray） 交易/簽約 主要流失 莫蘭特（Ja Morant） 交易離隊 阿爾達瑪（Santi Aldama） 離隊 波普（Kentavious Caldwell-Pope） 離隊 克拉克（Brandon Clarke） 離隊 魯珀特（Rayan Rupert） 離隊

▲ 灰熊終於在休賽季結束了莫蘭特時代，儘管將他交易至拓荒者並未換回太多選秀籤或年輕潛力，但在2026年選秀會以探花籤選中布瑟，讓球隊未來十年擁有了新的基石。（圖／美聯社／達志影像）

紐奧良鵜鶘（New Orleans Pelicans）

類別 球員 異動方式 主要補強 馬瑟倫（Bennedict Mathurin） 自由市場簽約 強森（AJ Johnson） 交易/簽約 吉布森（Taj Gibson） 交易/簽約 主要流失 盧尼（Kevon Looney） 離隊 霍金斯（Jordan Hawkins） 離隊 皮維（Micah Peavy） 離隊 其他異動 喬丹（De'Andre Jordan） 續約

▲作為上季聯盟戰績最差的球隊之一，鵜鶘在休賽季的動作意外地少。（圖／美聯社／達志影像）

2026-27賽季即將點燃戰火，NBA西區西南組本季充滿看點。去年闖進總冠軍賽的強權聖安東尼奧馬刺，他們今年要嘗試再度挑戰奧布萊恩金盃。同區還有多支充滿潛力與天賦的年輕隊伍，也包含了擁有超級新星弗拉格（Cooper Flagg）的達拉斯獨行俠，以及正處於重建泥淖中的紐奧良鵜鶘。《NOWNEWS》以下為您帶來西南組五隊的休賽季陣容異動與戰力分析總整理。： 62勝20敗（預測39勝43敗）。馬刺是上季最令人驚豔的球隊。文班亞馬在生涯第三年已蛻變為全聯盟效率最高的球員之一，卡斯爾（Stephon Castle）展現了巨大的二年級生躍進，而新秀哈珀（Dylan Harper）更是一進聯盟就具備先發實力。最令對手膽寒的是，這些年輕核心都還在持續進化中。新賽季馬刺唯一隱憂是文班亞馬的健康狀況，這類長人本就容易受傷，球團勢必得繼續謹慎管控其出賽。不過，馬刺在休賽季補強了禁區深度並穩固了側翼戰力，整體陣容足以彌補部分球員缺陣的影響。這支球隊目前不僅是西區龍頭的熱門候選，更具備奪取總冠軍的強大競爭力。： 63勝19敗。： 52勝30敗（預測56勝26敗）。火箭是一支戰力穩定的季後賽隊伍，但似乎缺乏衝擊總冠軍的絕對爆發力。杜蘭特（Kevin Durant）依然能在場上主宰戰局，森根（Alperen Sengun）是稱職的二當家，而湯普森則是聯盟頂尖的外圍防守大鎖，陣中也有充足的綠葉球員。本季的關鍵在於上季因傷報銷的范弗利特（Fred VanVleet）。若這位身材偏矮、即將步入35歲的老將能恢復到接近全明星的水平，火箭將更具威脅；反之，若他無法找回身手，球隊的進攻火力恐難以支撐爭冠野心。憑藉出色的防守與籃板能力，火箭要拿下季後賽門票應非難事。： 51勝31敗。： 26勝56敗（預測44勝38敗）。獨行俠在休賽季持續以新人王弗拉格（Cooper Flagg）為核心重整陣容，正式告別短暫的戴維斯（Anthony Davis）時代。雖然天賦滿滿，但陣容配置卻有頭重腳輕之嫌——前鋒眾多但後衛短缺。 球隊的命運很大程度掌握在兩名球員的健康狀況上。年過34歲且上季因膝傷報銷的厄文（Kyrie Irving），若無法找回球星主宰力，球隊的創造力將大幅受限。此外，潛力中鋒萊夫利（Dereck Lively II）過去兩季飽受傷病困擾，若他能健康出賽，搭配弗拉格的成長，獨行俠有機會衝擊附加賽席次。反之，若傷病問題持續，這支球隊恐將面臨另一個掙扎的賽季。36勝46敗。36勝46敗。： 25勝57敗（預測42勝40敗）。灰熊終於在休賽季結束了莫蘭特時代，儘管將他交易至拓荒者並未換回太多選秀籤或年輕潛力，但在2026年選秀會以探花籤選中布瑟，讓球隊未來十年擁有了新的基石。除了布瑟，陣容中還有考瓦德（Cedric Coward）、周志豪（Zach Edey）、威爾斯（Jaylen Wells）等年輕天賦，搭配幾位稱職的老將，灰熊展現出蓬勃的朝氣。受限於陣容過於年輕，預計戰績不會太理想，特別是周志豪需要證明自己能健康打滿一整季。然而，這支充滿活力的球隊絕對是本季最值得關注的隊伍之一。： 29勝53敗。： 西區戰績墊底球隊之一。作為上季聯盟戰績最差的球隊之一，鵜鶘在休賽季的動作意外地少。除了留住老將喬丹穩定軍心外，僅是逢低買進受限制自由球員馬瑟倫。對於極需天賦的鵜鶘來說，這是一筆值得嘗試的投資。好消息是莫瑞（Dejounte Murray）本季將能健康開局，而年輕球員奎恩（Derik Queen）與費爾斯（Jeremiah Fears）在經歷一年的NBA洗禮後也有望繳出更好的表現。即便如此，鵜鶘的整體陣容依舊薄弱，很難期待他們在新賽季有爆發性的突破，預計仍將在聯盟後段班徘徊。：25勝57敗