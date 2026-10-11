2026-27賽季即將點燃戰火，NBA西區西南組本季充滿看點。去年闖進總冠軍賽的強權聖安東尼奧馬刺，他們今年要嘗試再度挑戰奧布萊恩金盃。同區還有多支充滿潛力與天賦的年輕隊伍，也包含了擁有超級新星弗拉格（Cooper Flagg）的達拉斯獨行俠，以及正處於重建泥淖中的紐奧良鵜鶘。《NOWNEWS》以下為您帶來西南組五隊的休賽季陣容異動與戰力分析總整理。
聖安東尼奧馬刺（San Antonio Spurs）
上季成績回顧： 62勝20敗（預測39勝43敗）。
休賽季陣容變化
戰力分析與賽季展望
馬刺是上季最令人驚豔的球隊。文班亞馬在生涯第三年已蛻變為全聯盟效率最高的球員之一，卡斯爾（Stephon Castle）展現了巨大的二年級生躍進，而新秀哈珀（Dylan Harper）更是一進聯盟就具備先發實力。最令對手膽寒的是，這些年輕核心都還在持續進化中。
新賽季馬刺唯一隱憂是文班亞馬的健康狀況，這類長人本就容易受傷，球團勢必得繼續謹慎管控其出賽。不過，馬刺在休賽季補強了禁區深度並穩固了側翼戰力，整體陣容足以彌補部分球員缺陣的影響。這支球隊目前不僅是西區龍頭的熱門候選，更具備奪取總冠軍的強大競爭力。
📍預測戰績： 63勝19敗。
休士頓火箭（Houston Rockets）
上季成績回顧： 52勝30敗（預測56勝26敗）。
休賽季陣容變化
戰力分析與賽季展望
火箭是一支戰力穩定的季後賽隊伍，但似乎缺乏衝擊總冠軍的絕對爆發力。杜蘭特（Kevin Durant）依然能在場上主宰戰局，森根（Alperen Sengun）是稱職的二當家，而湯普森則是聯盟頂尖的外圍防守大鎖，陣中也有充足的綠葉球員。
本季的關鍵在於上季因傷報銷的范弗利特（Fred VanVleet）。若這位身材偏矮、即將步入35歲的老將能恢復到接近全明星的水平，火箭將更具威脅；反之，若他無法找回身手，球隊的進攻火力恐難以支撐爭冠野心。憑藉出色的防守與籃板能力，火箭要拿下季後賽門票應非難事。
📍預測戰績： 51勝31敗。
達拉斯獨行俠（Dallas Mavericks）
上季成績回顧： 26勝56敗（預測44勝38敗）。
休賽季陣容變化
戰力分析與賽季展望
獨行俠在休賽季持續以新人王弗拉格（Cooper Flagg）為核心重整陣容，正式告別短暫的戴維斯（Anthony Davis）時代。雖然天賦滿滿，但陣容配置卻有頭重腳輕之嫌——前鋒眾多但後衛短缺。 球隊的命運很大程度掌握在兩名球員的健康狀況上。年過34歲且上季因膝傷報銷的厄文（Kyrie Irving），若無法找回球星主宰力，球隊的創造力將大幅受限。此外，潛力中鋒萊夫利（Dereck Lively II）過去兩季飽受傷病困擾，若他能健康出賽，搭配弗拉格的成長，獨行俠有機會衝擊附加賽席次。反之，若傷病問題持續，這支球隊恐將面臨另一個掙扎的賽季。 預測戰績： 36勝46敗。
📍預測戰績： 36勝46敗。
曼菲斯灰熊（Memphis Grizzlies）
上季成績回顧： 25勝57敗（預測42勝40敗）。
休賽季陣容變化
戰力分析與賽季展望
灰熊終於在休賽季結束了莫蘭特時代，儘管將他交易至拓荒者並未換回太多選秀籤或年輕潛力，但在2026年選秀會以探花籤選中布瑟，讓球隊未來十年擁有了新的基石。
除了布瑟，陣容中還有考瓦德（Cedric Coward）、周志豪（Zach Edey）、威爾斯（Jaylen Wells）等年輕天賦，搭配幾位稱職的老將，灰熊展現出蓬勃的朝氣。受限於陣容過於年輕，預計戰績不會太理想，特別是周志豪需要證明自己能健康打滿一整季。然而，這支充滿活力的球隊絕對是本季最值得關注的隊伍之一。
📍預測戰績： 29勝53敗。
紐奧良鵜鶘（New Orleans Pelicans）
上季成績回顧： 西區戰績墊底球隊之一。
休賽季陣容變化
戰力分析與賽季展望
作為上季聯盟戰績最差的球隊之一，鵜鶘在休賽季的動作意外地少。除了留住老將喬丹穩定軍心外，僅是逢低買進受限制自由球員馬瑟倫。對於極需天賦的鵜鶘來說，這是一筆值得嘗試的投資。
好消息是莫瑞（Dejounte Murray）本季將能健康開局，而年輕球員奎恩（Derik Queen）與費爾斯（Jeremiah Fears）在經歷一年的NBA洗禮後也有望繳出更好的表現。即便如此，鵜鶘的整體陣容依舊薄弱，很難期待他們在新賽季有爆發性的突破，預計仍將在聯盟後段班徘徊。
📍預測戰績：25勝57敗
我是廣告 請繼續往下閱讀
上季成績回顧： 62勝20敗（預測39勝43敗）。
休賽季陣容變化
|類別
|球員
|異動方式
|主要補強
|哈里斯（Tobias Harris）
|自由市場簽約
|昆坦斯（Jayden Quaintance）
|2026年選秀會第20順位
|里德（Tarris Reed）
|2026年選秀會第26順位
|主要流失
|歐林尼克（Kelly Olynyk）
|離隊
|華特斯（Lindy Waters III）
|離隊
|畢永柏（Bismack Biyombo）
|離隊
|普朗李（Mason Plumlee）
|離隊
|其他異動
|文班亞馬（Victor Wembanyama）
|簽下五年頂薪延長合約
|巴恩斯（Harrison Barnes）
|續約
|尚帕尼（Julian Champagnie）
|續約
|麥克勞克林（Jordan McLaughlin）
|續約
馬刺是上季最令人驚豔的球隊。文班亞馬在生涯第三年已蛻變為全聯盟效率最高的球員之一，卡斯爾（Stephon Castle）展現了巨大的二年級生躍進，而新秀哈珀（Dylan Harper）更是一進聯盟就具備先發實力。最令對手膽寒的是，這些年輕核心都還在持續進化中。
新賽季馬刺唯一隱憂是文班亞馬的健康狀況，這類長人本就容易受傷，球團勢必得繼續謹慎管控其出賽。不過，馬刺在休賽季補強了禁區深度並穩固了側翼戰力，整體陣容足以彌補部分球員缺陣的影響。這支球隊目前不僅是西區龍頭的熱門候選，更具備奪取總冠軍的強大競爭力。
📍預測戰績： 63勝19敗。
上季成績回顧： 52勝30敗（預測56勝26敗）。
休賽季陣容變化
|類別
|球員
|異動方式
|主要補強
|史馬特（Marcus Smart）
|交易/簽約
|波格丹諾維奇（Bogdan Bogdanovic）
|交易/簽約
|菲利普斯（Julian Phillips）
|交易/簽約
|桑頓（Bruce Thornton）
|2026年選秀會第31順位
|主要流失
|奧柯吉（Josh Okogie）
|離隊
|哈勒戴（Aaron Holiday）
|離隊
|芬尼史密斯（Dorian Finney-Smith）
|離隊
|格林（Jeff Green）
|離隊
|其他異動
|湯普森（Amen Thompson）
|簽下五年延長合約
|伊森（Tari Eason）
|簽下四年延長合約
火箭是一支戰力穩定的季後賽隊伍，但似乎缺乏衝擊總冠軍的絕對爆發力。杜蘭特（Kevin Durant）依然能在場上主宰戰局，森根（Alperen Sengun）是稱職的二當家，而湯普森則是聯盟頂尖的外圍防守大鎖，陣中也有充足的綠葉球員。
本季的關鍵在於上季因傷報銷的范弗利特（Fred VanVleet）。若這位身材偏矮、即將步入35歲的老將能恢復到接近全明星的水平，火箭將更具威脅；反之，若他無法找回身手，球隊的進攻火力恐難以支撐爭冠野心。憑藉出色的防守與籃板能力，火箭要拿下季後賽門票應非難事。
📍預測戰績： 51勝31敗。
上季成績回顧： 26勝56敗（預測44勝38敗）。
休賽季陣容變化
|類別
|球員
|異動方式
|主要補強
|強森（Morez Johnson）
|2026年選秀會第9順位
|阿爾達瑪（Santi Aldama）
|交易/簽約
|里沙切（Zaccharie Risacher）
|交易/簽約
|拉雷亞（Sergio de Larrea）
|2026年選秀會第25順位
|薩瑟（Marcus Sasser）
|交易/簽約
|比貝羅維奇（Tarik Biberovic）
|交易/簽約
|主要流失
|湯普森（Klay Thompson）
|離隊
|巴格利（Marvin Bagley III）
|離隊
|威廉斯（Brandon Williams）
|離隊
|米德爾頓（Khris Middleton）
|離隊
|內姆哈德（Ryan Nembhard）
|離隊
|其他異動
|西塞（Moussa Cisse）
|續約
獨行俠在休賽季持續以新人王弗拉格（Cooper Flagg）為核心重整陣容，正式告別短暫的戴維斯（Anthony Davis）時代。雖然天賦滿滿，但陣容配置卻有頭重腳輕之嫌——前鋒眾多但後衛短缺。 球隊的命運很大程度掌握在兩名球員的健康狀況上。年過34歲且上季因膝傷報銷的厄文（Kyrie Irving），若無法找回球星主宰力，球隊的創造力將大幅受限。此外，潛力中鋒萊夫利（Dereck Lively II）過去兩季飽受傷病困擾，若他能健康出賽，搭配弗拉格的成長，獨行俠有機會衝擊附加賽席次。反之，若傷病問題持續，這支球隊恐將面臨另一個掙扎的賽季。 預測戰績： 36勝46敗。
📍預測戰績： 36勝46敗。
上季成績回顧： 25勝57敗（預測42勝40敗）。
休賽季陣容變化
|類別
|球員
|異動方式
|主要補強
|布瑟（Cam Boozer）
|2026年選秀會第3順位
|格蘭特（Jerami Grant）
|交易/簽約
|波斯特（Quinten Post）
|交易/簽約
|史都華（Isaiah Stewart）
|交易/簽約
|羅培茲（Karim Lopez）
|2026年選秀會第21順位
|莫瑞（Kris Murray）
|交易/簽約
|主要流失
|莫蘭特（Ja Morant）
|交易離隊
|阿爾達瑪（Santi Aldama）
|離隊
|波普（Kentavious Caldwell-Pope）
|離隊
|克拉克（Brandon Clarke）
|離隊
|魯珀特（Rayan Rupert）
|離隊
灰熊終於在休賽季結束了莫蘭特時代，儘管將他交易至拓荒者並未換回太多選秀籤或年輕潛力，但在2026年選秀會以探花籤選中布瑟，讓球隊未來十年擁有了新的基石。
除了布瑟，陣容中還有考瓦德（Cedric Coward）、周志豪（Zach Edey）、威爾斯（Jaylen Wells）等年輕天賦，搭配幾位稱職的老將，灰熊展現出蓬勃的朝氣。受限於陣容過於年輕，預計戰績不會太理想，特別是周志豪需要證明自己能健康打滿一整季。然而，這支充滿活力的球隊絕對是本季最值得關注的隊伍之一。
📍預測戰績： 29勝53敗。
上季成績回顧： 西區戰績墊底球隊之一。
休賽季陣容變化
|類別
|球員
|異動方式
|主要補強
|馬瑟倫（Bennedict Mathurin）
|自由市場簽約
|強森（AJ Johnson）
|交易/簽約
|吉布森（Taj Gibson）
|交易/簽約
|主要流失
|盧尼（Kevon Looney）
|離隊
|霍金斯（Jordan Hawkins）
|離隊
|皮維（Micah Peavy）
|離隊
|其他異動
|喬丹（De'Andre Jordan）
|續約
作為上季聯盟戰績最差的球隊之一，鵜鶘在休賽季的動作意外地少。除了留住老將喬丹穩定軍心外，僅是逢低買進受限制自由球員馬瑟倫。對於極需天賦的鵜鶘來說，這是一筆值得嘗試的投資。
好消息是莫瑞（Dejounte Murray）本季將能健康開局，而年輕球員奎恩（Derik Queen）與費爾斯（Jeremiah Fears）在經歷一年的NBA洗禮後也有望繳出更好的表現。即便如此，鵜鶘的整體陣容依舊薄弱，很難期待他們在新賽季有爆發性的突破，預計仍將在聯盟後段班徘徊。
📍預測戰績：25勝57敗