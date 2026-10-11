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巴拿馬發生規模7.7強震，深度僅10公里，這場淺層地震使得巴拿馬政府於週六宣布進入緊急狀態，持續數小時的餘震不斷撼動各地，房屋受損達百件，所幸未見人員死亡，專家也點出關鍵。根據美聯社報導，週五發生的規模7.7 與 6.6 地震，目前未造成任何人員死亡，但巴拿馬全境 10 個省份及 2 個自治區均傳出災情。這幾起地震導致震央附近的建築物倒塌，地震學家記錄到超過 100 次餘震，其中包含規模達 5.8、5.5 和 5.2 的地震。根據美國地質調查局（USGS）的資料，規模較早發生的地震連鄰國哥倫比亞也能感受到晃動，震央位於中部埃雷拉省（Herrera）偏遠社區皮塔洛薩阿里巴（Pitaloza Arriba）西南方約 10 公里（6 英里）處，震源深度為 10 公里（6 英里）。目前地震造成的受損設施包括住宅、學校、醫療機構、道路與飯店。巴拿馬國家民防系統副局長馬莉里維拉（Malitzie Rivera）表示，已接獲 27 人受傷的通報，傷勢從輕傷到中度傷勢不等。大部分災情集中在中部的韋拉瓜斯省（Veraguas）、埃雷拉省（Herrera）、高克萊省（Cocle）與洛桑托斯省（Los Santos）。根據民防機構的數據，約有 420 戶住宅及同等數量的公立學校受損；此外還報告有 7 家飯店、至少 13 座教堂與 9 座橋樑受到地震影響。住宅部分倒塌的住戶吉梅內斯（Tony Jiménez）與家人坐在帳篷下說，「太可怕了。我可以絕對肯定地告訴你，在我 90 年的人生裡，從未經歷過這樣的事情。當時非常劇烈，真的很劇烈。」官員在週六未接獲任何人員失蹤的報告，但因滑坡與道路受損，部分社區仍處於交通中斷狀態。墨西哥國家自治大學地震學系主任巴爾德斯（Carlos Valdés）表示，巴拿馬似乎避免了大規模人員死亡，可能歸功於其嚴格的建築法規，特別是針對首都大樓建造的規範。地震發生後不久，來自該地區各地的支持訊息與援助意願便源源不絕。巴拿馬總統穆里諾週五向拉丁美洲各國領袖表達感謝，並表示他已與智利、烏拉圭和瓜地馬拉等國總統通話。美國國務院週六表示，已動員搜救應變小組，協助當地機構進行搜救專業支援以及空中與地面評估。美國政府同時承諾提供 500 萬美元的人道主義援助。美軍南部司令部表示，兩架直升機已向受地震影響的人們運送了 2,000 磅（907 公斤）的食物。