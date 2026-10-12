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美國職棒大聯盟國家聯盟冠軍系列賽（NLCS）即將點燃戰火，密爾瓦基釀酒人總教練墨菲（Pat Murphy）在今（11）日出席賽前記者會時，竟在與媒體互動的環節中語出驚人。他自爆是日本職棒東北樂天金鷲隊的球迷，甚至半開玩笑地向現場日本媒體「求職」，表示希望能到樂天執教，這番神展開的發言立刻在日本球迷間引發廣大迴響。在記者會上面對日本電視台記者時，墨菲主動丟出逆向提問：「我支持的樂天隊最近表現怎麼樣？」當記者含蓄地給出「還算過得去吧」的評價時，墨菲立刻敏銳地笑著吐槽：「看來戰績不太好啊。」隨後他語出驚人地對記者喊話：「能不能幫我介紹一份在那邊當總教練的工作？我真的很想去，拜託你了！」這番幽默的互動不僅讓現場笑聲不斷，MLB官網隨隊記者麥卡維（Adam McCalvy）也在社群平台X（原推特）上發文笑稱：「沒有人比墨菲更愛日本媒體了。」墨菲自2024年接掌釀酒人兵符以來，已連續兩年率隊創下聯盟最高勝率，並榮獲最佳總教練殊榮。他目前與球團的合約將走到2026年賽季結束，且雙方已提前簽下2027年起兩年總額高達895萬美元（約合14億1600萬日圓）外加球團選擇權的延長合約。身為年薪超過450萬美元（約7億1200萬日圓）的超大咖名帥，墨菲突然開口想到日職執教，巨大的身價反差與突如其來的要求，讓日本球迷既驚喜又困惑。這段意外的插曲火速在日本網路上引發熱烈討論。許多球迷紛紛驚呼：「！？」、「雖然一頭霧水但還是很感謝」、「對不起我們墊底了！你能來救救我們嗎？」還有人打趣地說：「如果能從釀酒人送幾個選手過來，明年就大有可為了。」也有不少球迷認真看待墨菲的執教功力，表示：「雖然感覺是隨口說說，但他似乎很了解樂天的現狀」、「個人認為他是大聯盟首屈一指的戰術大師，如果來日職絕對會在各種意義上掀起革命」，對於這位大聯盟名帥未來是否真有機會跨海執教抱持著高度期待。