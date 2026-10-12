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陸劇《蘭香如故》將於今（12）日晚間播出大結局，然而因劇透式營銷，以及騰訊視頻平台點映禮搶先播放結局，劇情早已在網路瘋傳。林錦岐（劉學義 飾）英年早逝，死前在許蘭香（譚松韻 飾）身上纏滿紅線，許願下輩子再當夫妻。而獨自活到80歲的蘭香，則在睡夢中孤單離世時，手中緊握養母與親生母親留給她的香囊。《蘭香如故》的結局已在網路瘋傳，男主角林錦岐因早年征戰沙場而傷了身體，最終在50歲的年紀就先一步離世。而在死前，他特地去月老求紅繩，許願跟蘭香下輩子再做夫妻，「妳若不來找我，我就順著這紅線去找妳。」還深情告白：「我和月老說好了，我妻和我訂親時叫沈嘉蘭，和我成婚時叫許蘭香，紅線繫的一直都是一個人，千萬千萬千萬不要弄錯了。」說完便倒在蘭香懷中離去。蘭香則在痛失丈夫後，又陸續送走多名昔日親友，獨自守寡的撐起林府直到80歲，在完成《沈家記》的沈家故事後，手中拿著養母與親生母親，流著淚孤單在睡夢中離世，不管過了多少年，還是將家人放在心中第一位。蘭香手中的香囊，是養母薛氏為她縫的，裡面裝著的是蘭香還是千金小姐「沈嘉蘭」時，在年幼時期於廟裡求的籤詩，許願父母安康，怎料全家卻遭滅門，剩她一人改名獨活。親生母親為怕她想不開，用血在籤詩上寫了一個「活」字，這也成為支撐蘭香活下去的最大精神支柱。