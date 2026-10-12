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【唐綺陽星座運勢週報10/12-10/18】金星逆行天蠍，懷舊回憶與深藏的秘密陸續浮現，適合重新整理與安放相關內在情感。水星停滯天蠍，在3C、溝通、交通方面容易感到不順，內心曾經的不滿之處有機會再次湧現。冥王星順行，諸事迎來轉折點，天蠍座感受到順行與推力，煞車與突破同時發生。重要星象：金星逆行天蠍、水星停滯天蠍、冥王星順行十二星座個別影響：巨蟹：凡事秉公處理就好，感情應慎防第三者獅子：遇事不要單打獨鬥，感情上宜多主動些魔羯：工作繁忙避免過勞，感情心累想要放棄水瓶：受年輕人激發與影響，感情要耐心溝通金牛：凡事以柔克剛更順利，感情需柔軟處理雙子：勿急於一時冒險衝動，感情要睜眼看清楚處女：善後輔助表現佳，感情展現溫暖有機會牡羊：年輕屬下帶來好運，感情走偏年輕路線天秤：挑戰難題能激發拚勁，感情職場魅力旺天蠍：按部就班有貴人，感情表現成熟更有利雙魚：講究務實會帶來收穫，感情有現實考驗