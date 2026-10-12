小孟老師分析今（12）日十二星座運勢。
牡羊座：
工作：建立積極文化
感情：單身者多奇緣
財運：財氣穩定得財
牡羊幸運色：淡藍色
貴人：金牛
小人：水瓶
金牛座：
工作：凡事親力親為
感情：形象招來桃花
財運：獲利略有賺頭
金牛幸運色：橙色
貴人：天蠍
小人：雙子
雙子座：
工作：交流獲得益處
感情：有利愛情爭取
財運：買到折扣商品
雙子幸運色：淡藍色
貴人：雙子
小人：魔羯
巨蟹座：
工作：提升工作效率
感情：桃花旺快行動
財運：充實自己知識
巨蟹幸運色：藍色
貴人：獅子
小人：金牛
獅子座：
工作：赴約累積人脈
感情：愛情大有所獲
財運：開源的企圖心
獅子幸運色：灰色
貴人：射手
小人：牡羊
處女座：
工作：虛心耐心聽教
感情：注意自己形象
財運：投資達成所願
處女幸運色：亮紅色
貴人：水瓶
小人：處女
天秤座：
工作：虛心檢討改進
感情：冷靜帶來桃花
財運：生活開銷減少
天秤幸運色：黃色
貴人：魔羯
小人：天秤
天蠍座：
工作：適合推行計劃
感情：助人為樂善報
財運：投資自我判斷
天蠍幸運色：棕色
貴人：天秤
小人：獅子
射手座：
工作：多與同事合作
感情：曖昧者好桃花
財運：豐厚正財收入
射手幸運色：紅色
貴人：牡羊
小人：射手
魔羯座：
工作：和長輩們交流
感情：注重自身形象
財運：前期投資回報
魔羯幸運色：白色
貴人：處女
小人：雙魚
水瓶座：
工作：自我管理時間
感情：好情緒好桃花
財運：研究投資理財
水瓶幸運色：咖啡色
貴人：巨蟹
小人：天蠍
雙魚座：
工作：工作中獲靈感
感情：認識心儀對象
財運：財務收支平衡
雙魚幸運色：黃色
貴人：雙魚
小人：巨蟹
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
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工作：建立積極文化
感情：單身者多奇緣
財運：財氣穩定得財
牡羊幸運色：淡藍色
貴人：金牛
小人：水瓶
金牛座：
工作：凡事親力親為
感情：形象招來桃花
財運：獲利略有賺頭
金牛幸運色：橙色
貴人：天蠍
小人：雙子
雙子座：
工作：交流獲得益處
感情：有利愛情爭取
財運：買到折扣商品
雙子幸運色：淡藍色
貴人：雙子
小人：魔羯
巨蟹座：
工作：提升工作效率
感情：桃花旺快行動
財運：充實自己知識
巨蟹幸運色：藍色
貴人：獅子
小人：金牛
獅子座：
工作：赴約累積人脈
感情：愛情大有所獲
財運：開源的企圖心
獅子幸運色：灰色
貴人：射手
小人：牡羊
處女座：
工作：虛心耐心聽教
感情：注意自己形象
財運：投資達成所願
處女幸運色：亮紅色
貴人：水瓶
小人：處女
天秤座：
工作：虛心檢討改進
感情：冷靜帶來桃花
財運：生活開銷減少
天秤幸運色：黃色
貴人：魔羯
小人：天秤
天蠍座：
工作：適合推行計劃
感情：助人為樂善報
財運：投資自我判斷
天蠍幸運色：棕色
貴人：天秤
小人：獅子
射手座：
工作：多與同事合作
感情：曖昧者好桃花
財運：豐厚正財收入
射手幸運色：紅色
貴人：牡羊
小人：射手
魔羯座：
工作：和長輩們交流
感情：注重自身形象
財運：前期投資回報
魔羯幸運色：白色
貴人：處女
小人：雙魚
水瓶座：
工作：自我管理時間
感情：好情緒好桃花
財運：研究投資理財
水瓶幸運色：咖啡色
貴人：巨蟹
小人：天蠍
雙魚座：
工作：工作中獲靈感
感情：認識心儀對象
財運：財務收支平衡
雙魚幸運色：黃色
貴人：雙魚
小人：巨蟹
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。