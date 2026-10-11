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咖啡豆特價竟比去年原價貴！會員苦喊漲價吃不消

▲一名好市多會員在臉書社團「Costco 好市多 商品經驗老實說」發文指出，賣場販售的咖啡豆相隔一年漲幅近3成。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說臉書）

咖啡豆價格上漲？國際價格降低還須等待

▲國際咖啡豆價格這幾年年波動劇烈，去年受巴西、越南等主要咖啡產區天候不佳影響，全球咖啡豆供應吃緊，今年又加上美伊戰爭，咖啡豆大產地衣索比亞 (Ethiopia)的豆品運輸也受到影響，產量與供應情況也牽動市場行情。（圖／美聯社／達志影像）

美式賣場好市多（Costco）因商品種類豐富、包裝容量大，加上不時推出優惠活動，成為不少消費者採買日用品的選擇。不過，近日有會員發現，一款咖啡豆短短1年就漲價230元，即使促銷期間，價格仍比去年貴了230元，讓他忍不住質疑：「通膨有這麼恐怖嗎？」貼文引發熱議，有人抱怨漲幅太大，也有網友指出，近年國際咖啡豆價格持續上漲，相關成本壓力並非台灣獨有。一名好市多會員在臉書社團「Costco 好市多 商品經驗老實說」發文指出，賣場販售的星巴克早餐綜合咖啡豆，去年原價為769元，遇上特價檔期時，折價後甚至只要569元。不過，該款商品今年標價已升至999元，即使近期推出優惠，每卡限購2組，折扣後的價格仍高達799元，比去年特價時貴了230元，也比去年原價高出30元。如此漲幅讓原PO相當錯愕，甚至質疑賣場是否刻意拉高定價，再透過折扣促銷吸引消費者。貼文曝光後，吸引不少會員與關注咖啡市場的網友討論。有常客表示，該款商品並非近期才開始漲價，前幾年甚至只要400多元就能買到，也有人認為，近年咖啡豆原料成本上升，是售價調漲的原因之一。留言還有行家及烘豆業者指出，國際咖啡豆價格這幾年波動劇烈，去年受巴西、越南等主要咖啡產區天候不佳影響，全球咖啡豆供應吃緊，今年又加上美伊戰爭，咖啡豆大產地衣索比亞 (Ethiopia)的豆品運輸也受到影響，產量與供應情況也牽動市場行情，進而增加咖啡業者的成本壓力。同時也補充，近5年國際咖啡豆價格已翻漲2至3倍，獨立烘豆廠同樣面臨成本上升問題，售價也因此調整。全球最大咖啡業者雀巢（Nestle）在今年7月份表示，隨著供應逐步改善，咖啡豆價格今年以來已明顯回落，但生豆價格下跌反映在終端售價上，通常需要約9個月。