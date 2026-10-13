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▲鄭合惠子是《蘭香如故》中大反派。（圖／翻攝自微博@鄭合惠子）

譚松韻在《蘭香如故》中飾演滅門孤女許蘭香，後來成為林家當家主母，在劇情尾聲，她帶著家中女眷對抗杜翠雀（鄭合惠子 飾），有那麼一秒露出即將勝利的邪惡笑容，讓觀眾大讚演技令人起雞皮疙搭。譚松韻飾演的許蘭香雖精明幹練，但她只想在這世道好好活下去，卻遇到許多眼紅她的人，其中鄭合惠子飾演的杜翠雀就是其中之一，前期下毒不成，後來成為海盜回歸報仇，帶著一行人衝到林府想殺譚松韻，譚松韻帶著女眷迎接外敵，將手上的油燈潑到鄭合惠子身上，要是她點著火銃（手槍），身上的火藥也會爆炸。一個人拿著火銃，另一個手上只有火摺子，鄭合惠子氣到想和譚松韻玉石俱焚，不顧一切點燃火銃，譚松韻則將火摺子扔向她，最後鄭合惠子葬身火海，譚松韻有一秒露出置壞人於死地的邪笑，隨後火藥爆炸，她又害怕得躲到石柱後面，情緒轉折相當到位，演技封神。隨著劇集收官，鄭合惠子也在微博寫下心得，「我叫杜翠雀，翠雀是花，不是鳥，荊棘叢生的一路，也算是跌跌撞撞地走完了吧，我沒有遺憾，如果真有來世，那我要去更廣闊的天地間，轟轟烈烈地再拚一回。」