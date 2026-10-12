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▲郭柯宇飾演的薛桂花最後安詳離世。（圖／翻攝自微博@電視劇蘭香如故）

▲譚松韻（如圖）淚別養母。（圖／翻攝自Disney+）

《蘭香如故》即將完結篇，其中郭柯宇飾演的「薛桂花」在養女許蘭香（譚松韻 飾）的陪伴下安詳離世，堪稱是全劇最有福氣的人，而她最後的遺言也讓劇迷全都哭瘋，薛桂花在躺椅上，看著蘭香，訴說著一開始遇見她的點滴，感謝她好好地活了下來，也替「別人」活出一番天地，指的是她病死的親生女兒，真正的「許蘭香」，最後她望向遠方說，「蘭香來接我了。」並和譚松韻道別，這段也讓觀眾看到有「少女影后」之稱的郭柯宇的精湛演技。郭柯宇在《蘭香如故》中飾演薛桂花，收養了被皇帝抄家的譚松韻，並讓譚松韻以自己亡女的名字「許蘭香」偷偷地活下去，郭柯宇在臨終前，坐在躺椅上看著風景，對譚松韻說，要她用這雙有才華的雙手，繼續寫戲，把世人想說、說不出的都寫出來。並想起當年兩人相遇時，譚松韻被退婚、全家死絕，痛苦到差點活不下去，郭柯宇抱著她，要她使勁哭，哭完了再用力地活。看著眼前成為林家主母的女兒，郭柯宇欣慰，「媽希望你像野草一樣活著，你不但做到了，還比媽想的，做得更多更好，你像個野草，也像花兒，像個大樹，不但自個活得好，也幫別人活出一方天地，媽高興，高興。」這個別人，也代表她亡故的女兒。譚松韻發現媽媽眼神不對，問她哪裡不舒服，要不要請醫生。郭柯宇說，「沒事，我好著呢。」並看向遠方，風徐徐吹來，她笑了，「蘭香...來接我了。」譚松韻知道媽媽快要走了，眼眶瞬間積滿了淚水，郭柯宇安慰，「不哭、不哭。」連說了4聲「好事」。郭柯宇又說，「媽，終於要和蘭香要團聚了，24年了，媽沒能好好陪陪她，現在的你長大了，媽能放心走了。」譚松韻也要媽媽放心，一定會照顧好自己，喊了郭柯宇最後一聲「媽媽」，郭柯宇也回應，「媽這輩子，有你這個女兒，真好，真好啊。」接著便閉上眼睛，微笑離去。譚松韻哭倒在郭柯宇身上，養父（陳創 飾）見狀衝上前，幫妻子抹去臉上的淚水，並安慰女兒，「蘭香，不哭，你媽媽有福氣。」這段劇情不到10分鐘，卻讓所有劇迷都哭瘋，直呼郭柯宇實在太會演。事實上，郭柯宇在17歲時就以《紅櫻桃》拿下百花獎影后，後來因結婚淡出圈子，離婚後又重返螢光幕。