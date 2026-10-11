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10月12日MLB季後賽完整賽程表

對戰組合 比賽時間（台灣時間） 先發投手 洛杉磯道奇（客場）VS密爾瓦基釀酒人（主場） 10月12日（週一）08:00AM 道奇：Tarik Skubal

釀酒人：Jacob Misiorowski

道奇VS釀酒人專家如何預測？

數據揭道奇、釀酒人風貌差異

▲釀酒人火球王牌米肖羅斯基（Jacob Misiorowski）在國聯冠軍賽G1先發，將考驗道奇打線。（圖／美聯社／達志影像）

大谷翔平陷低潮 「腳程」成撕裂防線利器

道奇、釀酒人投手陣容各有千秋

球隊 先發投手 2026例行賽與生涯重點數據 近期季後賽與對戰表現 洛杉磯道奇 史庫柏（Tarik Skubal） 生涯季後賽累計7場先發，防禦率1.97 2026分區系列賽G1：主投6局僅失1分，飆出7次三振 密爾瓦基釀酒人 米澤羅斯基（Jacob Misiorowski） 2026例行賽：防禦率1.80、252次三振、WHIP值0.80（三項皆冠絕大聯盟） 生涯對戰道奇：主投17局防禦率1.59，飆出27次三振僅3次保送

▲史庫柏（Tarik Skubal）將在國聯冠軍賽G1掛帥先發。（圖／翻攝自@MLB X）

MLB季後賽台灣轉播平台與管道

2026年美國職棒大聯盟（MLB）季後賽已經來到最後的分區冠軍系列賽，10月12日由洛杉磯道奇交手密爾瓦基釀酒人的國聯冠軍賽率先展開。道奇將在G1推出賽揚左投史庫柏（Tarik Skubal），釀酒人則要推出火球王牌米澤羅斯基 （Jacob Misiorowski ）力拚搶下開門紅。以下《NOWNEWS》整理10月12日MLB季後賽賽程、焦點對戰與台灣區轉播資訊。兩隊在分區系列賽皆以直落三橫掃強敵，獲得了整整三天的休兵日。儘管釀酒人本季繳出全大聯盟最佳戰績且握有主場優勢，甚至在例行賽對戰取得4勝3敗領先優勢，但「DraftKings」最新開出的盤口中，邁向三連霸的宇宙道奇仍以-160（勝率約61.54%）被看好連續三年挺進世界大賽。不過，專家預測卻呈現分歧。資深記者尼頓蓋爾（Bob Nightengale）與拉克斯（Gabe Lacques）皆看好釀酒人將在大戰6至7場後扳倒衛冕軍，約姆托夫（Jesse Yomtov）則力挺眾星雲集的道奇隊能在5場內迅速淘汰對手。這場國聯巔峰對決，本質上是兩種截然不同建隊哲學的硬碰硬。道奇隊擁有全大聯盟最豪華的打線與聯盟第二的長打率（.424），能隨時靠著長打一棒痛擊對手；相反地，釀酒人雖然缺乏頂級長打火力，卻憑藉著團隊打擊率高居國聯第一（.258）與跑壘侵略性，持續給予對方防守與投手極大壓力。根據《Baseball Savant》數據顯示，釀酒人本季的「跑壘得點價值（Baserunning Run Value）」高達+9（全大聯盟第3），而道奇僅有-5（第27）。在衡量非盜壘進壘的「額外進壘價值（Extra Bases Taken Run Value）」上，釀酒人更以+7冠絕大聯盟，道奇則為-3、排名僅僅第24。道奇一壘指導教練伍德沃德（Chris Woodward）受訪時也坦言：「釀酒人的棒球非常出色，幾乎從第1棒到第9棒都能跑。他們的球員會不斷選到保送、強迫守備方不好判斷。我們的投手群必須極度提高警覺，縮短投球動作，否則他們隨時會抓準空檔發動盜壘。」儘管大谷翔平在分區系列賽4場比賽中的13打數僅敲出2支安打，長打尚未開張，但他依然展現出用「腳程」改變比賽的能力。在分區系列賽第4戰對陣勇士時，大谷在2局下選到保送後積極發動戰術，一路推進至三壘，硬生生逼勇士內野縮小守備範圍，最終成功跑回追平分。伍德沃德指出，大谷本季依然具備隨時靠速度翻轉戰局的影響力：「雖然我們的團隊速度不如釀酒人，但我們有大谷翔平與艾德曼（Tommy Edman）。大谷即便打擊還沒完全發揮，只要選到保送，他在壘包上的威脅就能逼迫對手犯錯。」除了打擊風格的對抗，兩隊的投手陣容同樣各有千秋。道奇隊本季擁有國聯防禦率最低的先發投手群，包含山本由伸、史庫柏等王牌；而釀酒人則坐擁全國聯最強的後援牛棚，加上火球怪物米澤羅斯基（Jacob Misiorowski）登板先發，投手戰力同樣非常堅實。釀酒人若想扳倒道奇，關鍵在於打線能否展現拉高道奇先發投手的球數，提前推出牛棚應戰。道奇若要在客場拔得頭籌，除了期待大谷翔平與貝茲的手感復甦外，能否在守備細節上記取教訓、擋下釀酒人的壘間攻勢，將是系列賽最終誰能問鼎世界大賽的隱形關鍵。：提供MLB季後賽場場直播。：中華電信Hami Video運動館同步轉播愛爾達的完整季後賽內容。：有線電視天天轉播部分熱門賽事與中文講評。：無線電視台免費轉播部分週末或重點賽事。：大聯盟官方OTT平台，提供全聯盟全場次直播（美語原音），依官方地區版權規定提供。