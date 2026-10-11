球迷疑惑受傷為何還待在場上，賽後中信兄弟主帥平野惠一正面回應，「雖然防護員有點擔心，但本人表達出堅決要繼續比賽的意志，所以尊重本人意願。」

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張士綸受傷仍打完全場？兄弟主帥賽後親曝狀況

「雖然防護員有點擔心，但本人表達出堅決要繼續比賽的意志，所以尊重本人意願。」當被問到明天是否會出賽時，平野惠一則表示，「明天是否上場，還會繼續觀察。」

兄弟季後挑戰賽被追平 平野惠一道心聲

中職季後挑戰賽今（11）日持續熱戰，中信兄弟2：4不敵統一獅，系列賽連輸2場遭到追平，第2局還出現驚悚鏡頭，開路先鋒張士綸接界外球時與隊友曾頌恩對撞，造成左臉一大片瘀青，仍待在場上打到第九局才退場，張士綸第2局就與隊友曾頌恩對撞直接倒地，在場上經過簡單治療後，仍待在場上打完全場，最終4打數吞3K，還有一次雙殺打。平野惠一賽後被問及此事，透露防護員當下確實很擔心張士綸狀況，兄弟逆襲奪得下半季冠軍，季後挑戰賽先拿1勝，包含首戰勝出率先聽牌，如今卻被追平，平野惠一表示，「因為今天是被對方很好的投手陣容壓制，相信對手明天也會把好的投手都壓上來，等下會跟選手討論相對應對策。」