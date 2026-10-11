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韓國大邱北區觀音洞一處4層樓高的商辦大樓，10日上午發生天花板坍塌意外，當時場內聚集數十名高齡長者，造成38人受傷，其中9人緊急送醫，韓國議員爆料，總統李在明接獲消息後，持續在高爾夫球場打球，青瓦台方面則駁斥。根據韓聯社報導，在野黨國民力量議員朱晉佑表示，他已獲取停放在泰陵俱樂部的總統安保車輛照片、影片，事發當下，李在明10日早上在首爾泰陵高爾夫球場打球，且直到下午4時49分許才離開，並透露將對外完整公開相關資料。他痛批，在發生大型事故時，總統卻在打球，這已不是第一次。他要求青瓦臺公佈總統與誰打球、如何應對事故，以及打球費出自何經費。青瓦台11日以發言人室名義表示，李在明前一天與家人們打了高爾夫，並在球場聽取大邱一超市天花板坍塌事故的彙報，指示迅速應對。青瓦台表示，總統非公開日程和個人假期日程一般不予對外發佈核實，但破例公開是為了防止產生不必要的爭議。青瓦臺對將總統個人行程用於政治攻擊表示遺憾。