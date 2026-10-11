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▲譚松韻80歲的老妝，被說撞臉《神隱少女》的角色湯婆婆。（圖／翻攝自微博）

中國女星譚松韻在陸劇《蘭香如故》中，一人分飾兩角飾演沈嘉蘭與許蘭香，要從16歲少女一路演到80歲的老婆婆。而近日，劇組也公開為譚松韻化老妝的過程，經過6個小時的工作，從臉上每一個皺紋到包頭髮型、以及手上皺紋都仔細呈現，但沒想到成果竟被說撞臉日本經典動畫《神隱少女》裡的湯屋老闆「湯婆婆」。蘭香在《蘭香如故》的結尾中，痛失丈夫林錦岐（劉學義 飾）後，又陸續送走多名昔日親友，獨自守寡的撐起林府直到80歲，最後流著淚孤單在睡夢中離世。其中，譚松韻的老妝也引發話題，只見原本少女般的樣貌，變得滿臉皺紋、皮膚鬆垮，滿頭白髮高高綁起，明亮大眼睛與圓臉都不見。據悉，該妝容花了6個小時，包含臉部掃描、貼假皮、化妝等多個步驟等，就連手部、鬢角都細心處理。但沒想到這個妝容竟遭到部分劇迷吐槽，還有人說撞臉了動畫《神隱少女》裡的湯屋老闆「湯婆婆」。不僅往上梳的白髮造型幾乎一模一樣，面部下垂、滿臉皺紋的樣子都非常相似，讓不少人都直呼出戲。除此之外，也有劇迷認為譚松韻的老妝有點太過誇張，指出真正的老不是只要皺紋越多就越老，加上譚松韻原本就是幼態臉，為了讓她顯老，只能加大力道，反而失去了老人真正的神態。不過也有人認為妝容化的非常逼真，大讚劇組的細心。