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糞便滋養雪地藻類！積雪變暗吸收太陽輻射

▲研究顯示，若有了企鵝糞便提供充足養分，藻類便會增加葉綠素呈現大片綠色，並積極利用陽光進行光合作用，使原本潔白的積雪表面變暗，大幅降低雪面的反射能力，進而形成持續升溫與加速融雪的惡性循環。（圖／Pexels）

恐低估無冰區擴張！極地生態牽動融雪速度

47 年流失逾 11 兆噸冰！衛星靠糞便尋獲新棲地

過去擁有南極最大企鵝聚落的扎沃多夫斯基島，在 2011 年至 2025 年間面臨了嚴峻的生態危機，島上企鵝數量銳減超過 50 萬隻，流失比例占全島總數的 25% 以上，科學家指出，主因是導致企鵝的主食磷蝦向南遷移至威德爾海（ Weddell Sea ）一帶。更令人意外的是，還有一項最新研究揭露了驚人的生態交互作用：企鵝自身的排泄物，竟然也成為加速南極當地積雪融化、成為推升氣候暖化效應的關鍵因子。根據發表於《 地球物理研究期刊：生物地球科學 》（ Journal of Geophysical Research: Biogeosciences ）的最新研究指出，企鵝糞便能為南極雪地中的藻類提供豐富的額外養分，進一步影響積雪融化的速度。外媒「探索野生動物」（ Discover Wildlife ）報導解釋，雪藻的顏色會隨著營養供應狀況發生改變；當養分不足時，藻類會呈現紅色以保護自身免受強光傷害，但若有了企鵝糞便提供充足養分，藻類便會增加葉綠素呈現大片綠色，並積極利用陽光進行光合作用。當這些雪藻在南極地區大量繁殖擴張時，會使原本潔白的積雪表面變暗，大幅降低雪面的反射能力，使其吸收更多太陽輻射，進而形成持續升溫與加速融雪的惡性循環。針對此現象，該研究資深作者、冰凍圈生物地球化學家阿莉婭・汗（ Alia Khan ）提出強烈警告。她指出，野生動物、營養物質與雪藻之間的交互聯繫，是預測南極無冰區域擴張時絕對不可忽略的重要因素。若科學界未將這種由生物活動造成的「積雪變暗效應」納入氣候模型考量，研究人員極可能嚴重低估南極沿海積雪的實際融化速度，以及未來無冰區域擴張的真實程度。這項發現也證實，企鵝糞便雖然不會直接融化冰雪，卻能透過改變積雪表面的反射特性，在極地氣候變遷中扮演比過去認知更為複雜的角色。企鵝糞便加劇局部融雪的現象引發關注之際，南極洲整體的冰雪流失危機也正持續惡化。近期發表於《 科學數據 》（ Scientific Data ）的研究顯示，過去 47 年間，南極洲與格陵蘭島這兩大冰蓋合計流失了約 12.5 兆噸的冰，相當於約 11.3 兆公噸。其中高達 84% 的冰損失是來自冰川加速流入海洋，而非單純的表面融化。不過，企鵝糞便在科學研究上並非只有負面影響。在 2024 年，研究人員就曾成功利用衛星影像，透過地表上大片明顯的企鵝排泄物痕跡，在太空中順利辨識出新的帝企鵝棲息地。這也提醒科學界，未來在評估極地環境變化時，必須將野生動物與自然環境的互動納入更為全面的考量。