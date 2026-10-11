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韓國天團BIGBANG三場大巨蛋演唱會今（11）日晚間8點45分圓滿落幕，GD（G-DRAGON）、太陽、大聲除了帶來經典曲與新歌；演出尾聲，3人首度邀請全場粉絲拍攝大合照，GD還忍不住感嘆：「終究還是結束了。」隨後輪流發表感言，大聲承諾會一直唱歌到生命最後一天，「我會一直努力讓你們幸福。」太陽感性表示：「如果沒有你們，我們根本不可能迎來20週年。」GD則坦言自己等待3人合體的這一刻已經好多年，更用中文向台灣粉絲約定：「等到花再次盛開的時候，我們再見面吧。」最後3人演唱〈花路〉、〈春夏秋冬〉，還保留前成員T.O.P.的原聲，並下跪行大禮道別，讓4萬名歌迷感動不已。《NOWNEWS今日新聞》也整理GD、太陽、大聲大巨蛋終場的「Special完整感言」，帶大家重溫BIGBANG出道20週年最催淚的告白。演出的最後，大家準備真摯的感言之前，GD先說因為今天是最後一天，「所以我們要來做點特別的事。」然後就與全場4萬人拍大合照，這確實是前2天沒做的事，成員還搞笑說：「如果你們不想拍，也不用勉強。你們想拍照嗎？想不想上一次電視？這主意真不錯。」然後就齊喊：「一、二、三，台北！一、二、三，VIP！」還不忘感傷說了一句：「終究還是結束了。」演唱會結束了，所以呢我們想說一些話，聊聊我們對你們的感受，還有我們一路走來的歷史？或是其他事情的想法、這張專輯，對，就是現在這個情況。最近，我總是一直說謝謝，因為我真的打從心底感謝，自己能夠持續做這件事20年。而且我從來不覺得這一切是理所當然的。我覺得自己現在的狀態，是有史以來最好的，不管是身體上，還是心理上。所以這也是為什麼我每次在舞台上唱歌、在舞台上跳舞時，都覺得非常、非常幸福。而且這也是為什麼，我一直很喜歡一句話「最重要的事，就是守護最重要的事」。對我來說，最重要的事情，就是我們彼此分享的愛。我希望能繼續為你們唱歌，繼續愛著你們，就在這個舞台上。謝謝你們今晚來到這裡，讓這一刻變得如此特別。而且每一次站上舞台表演，我最優先考慮的事情，就是讓你們開心，所以，希望你們今晚都度過了一段難忘的時光。你們會很容易忘記今晚嗎？所以，我向你們保證，我會一直努力讓你們幸福，直到我生命中的最後一天，意思就是，對，我生命中的最後一天，然後，我就要去天堂了，（手比高度）這就是我的界線，到了生命的最後一天，我就會去天堂。最後更用中文說：這三天，我非常幸福，台北，我們下次見，謝謝台北！謝謝台北！因為有你們，今晚才會如此特別、如此美好，我真的不知道該怎麼形容現在的心情，因為能夠迎來出道20週年，對我來說簡直就像奇蹟一樣。今年剛開始的時候，我就已經告訴自己將近1000次，我想盡自己最大的努力，回報你們給我的愛。而且，我想要把這些愛全部回報給你們，恐怕還需要很長、很長的一段時間。但有一件事情我非常確定，如果沒有你們的愛與支持，我們根本不可能迎來20週年。所以拜託你們，一定要記住這件事，你們，就是因為有你們，我們今天才能站在這裡。這20年來，如果沒有你們，我們不可能走到今天，這是千真萬確的，真的，知道了嗎？謝謝台北！多蝦！自從幾年前我以個人身分回歸以來，幾年前，我就一直等待這個時刻，真的等了很久。所以我一直在思考，到底該怎麼規劃，才能讓我們的黃金歲月再次回來。不只是為了我自己，而是為了我們所有人，而這一切，就是為了這個時刻，終於，BIGBANG回來了！以最盛大的姿態！耶！你們知道嗎？我一直覺得，自己一個人站在舞台上表演，跟現在和舞者一起站在這裡，阿不對，我是說跟我的成員們一起，感覺真的很不一樣，所以這真的讓我更加幸福，真的，所以我現在非常開心。而且看到你們所有人以VIP的身分聚在一起，把手舉起來，舉起雙手！對我來說真的太棒了，對！對我們而言，這真的意義重大。我覺得，我可以告訴你們所有事情，有些事情將會改變，就像我們一樣，而你們也是其中之一，謝謝你們一直以來的陪伴，我打從心底，真的非常感謝你們。GD也以中文說：我會感謝大家，看到你們我非常感謝，等我們回來好不好？行不行？能不能？會不會？喜歡不喜歡？真的嗎？好啦。等到花再次盛開的時候，我們再見面吧。出發！接著他們就帶來2022年BIGBANG最後一次以四人編制製作的〈꽃 길（花路）〉、〈Still Life／春夏秋冬〉，Rap的部分更保留T.O.P.聲音，讓全場4萬人感動到不行。