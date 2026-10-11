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中華職棒中信兄弟今（11）日在季後挑戰賽G3以2：4不敵統一7-ELEVEn獅，不僅花光系列賽2勝優勢，還被獅隊逼出季後賽新賽制以來，第2次G4「生死戰」。兄弟此役打線與前2戰相同，完全採用複製貼上，但此役後段棒次無法有效串聯攻勢，也成為此役落敗的關鍵之役。被問到明日是否會有打線異動，兄弟總教練平野惠一表示，「有可能會變動。」兄弟從G1到今日G3打線都「複製貼上」，賽前兄弟總教練平野惠一解釋，「這是下半季封王戰打線，我也相信這些選手，今天會持續帶領我們。」當時平野指出，前2戰用了相同的打線，選手也都習慣這樣的高張力氛圍，「選擇相信他們，讓他們更有自信比賽。」此役兄弟團隊擊出9支安打，從第2棒的張仁瑋到第5棒的宋晟睿合計貢獻7安，但6至9棒僅敲敲2安，未能有效延續前段棒次的攻勢。明日G4「生死戰」是否會有打線異動？平野僅表示，「有可能會變動。」由於兄弟在今年奪得下半季冠軍，依照季後賽賽制，取得1場「保送勝」，加上G1贏球，在G2開打前取得2勝0敗的絕對晉級優勢，不料兄弟在G2、G3連敗，被獅隊逼出G4，自己也落入淘汰邊緣。平野坦言，「畢竟我們有1勝優勢，所以是不能輸的比賽，相信觀眾會看的很刺激，明天繼續用全隊力量，打出一場精彩比賽。」兄弟21歲三壘手張士綸，今日在比賽前段因接球導致臉部受傷，但仍選擇在場上奮戰，平野在賽後記者會上透露，張士綸的堅決比賽的意志堅強，所以尊重本人意願。不過平野觀察到一件事，「在士綸受傷時，左外野獅迷也給他大聲鼓勵、加油，這就是台灣棒球非常好的地方。」