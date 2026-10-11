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2026年WTT中國大滿貫賽男單決賽落幕，現任世界球王松島輝空歷經七局大戰，最終以4：3（11：7、11：9、7：11、8：11、5：11、11：7、11：9）擊退台灣好手林昀儒奪下冠軍。本場比賽戰況膠著，松島輝空在賽末點的突發舉動引發外界討論，更讓桌球傳奇名將鄧亞萍賽後直言這位19歲小將「挺賊的」。比賽中最具爭議的一幕出現在決勝局10：9的賽末點，當時林昀儒正準備發球且已將球拋起，松島輝空卻突然示意場外有干擾而喊出暫停。此舉雖讓他吞下一張黃牌，卻也成功打斷林昀儒的發球節奏。針對這關鍵一幕，鄧亞萍在賽後講評時表示：「這說明這名運動員在關鍵時刻敢做動作，還是挺賊的，或者是想充分利用比賽規則。」鄧亞萍也稱讚林昀儒在決勝局0：6落後的絕境下，憑藉意志力一分一分追趕的韌性。但她坦言，松島輝空整場比賽的發動、搶攻與落點變化做得更好，導致林昀儒始終被牽制著節奏，最終由松島輝空笑到最後。賽後受訪被問及如何擋下林昀儒的頑強反撲並贏下決賽時，松島輝空透露了兩人過去的淵源：「我曾和林昀儒在T聯賽當過隊友，我很清楚他是一名實力極強的選手，我也一直很敬佩他。我相信我能夠取勝，是因為我可以多拿下一分、多回出一板球。」剛登上男單世界第一寶座的松島輝空在奪冠後展現出強大自信。他明確表示，挾著成為世界第一的氣勢，現在面對任何國家的強敵都充滿信心。不僅在訪問中霸氣外露，松島輝空在頒獎典禮上更是全程面無表情，將奪冠視為理所當然。對於這位年僅19歲的新科球王，鄧亞萍給予了極高的綜合評價：「這名選手打法非常犀利，而且非常年輕就排名世界第一，對於各國男單選手來說，確確實實是一個極難對付的敵人。」