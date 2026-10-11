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張仁瑋有安打、美技 賽後疑似哭了

百萬象迷很心疼 要張仁瑋「把頭抬起來」

中信兄弟今（11）日2：4兩分之差主場惜敗統一獅，季後挑戰賽被2：2追平，賽後張仁瑋跟隊友回到場上深深一鞠躬感謝球迷後，回到休息區包著毛巾低著頭，起身後疑似哭了還擤鼻子，畫面被轉播單位全部拍攝下來，讓球迷都感到很心疼，「把頭抬起來，你已經很棒了」、「阿瑋真的盡力了」、「不要管外界酸言酸語」張仁瑋本場5打數1安打，還在第八局上演精采跳接美技，化解統一獅創造大局機會，無奈打線熄火、加上投手群失掉關鍵分數，最終2：4惜敗收場，季後挑戰賽2：2被追平。張仁瑋系列賽打擊率仍高達3成75，還具備多守位價值，賽後與隊友回到場上深深一鞠躬感謝球迷的他，回到休息室難掩情緒，坐在休息區頭包著毛巾疑似哭泣，直到隊友紛紛離場後，才緩緩起身，展現對勝利的渴望。百萬象迷見到張仁瑋疑似哭泣，紛紛心疼表示球員壓力真的太大，要他把頭抬起來，「阿瑋你已經很棒了」、「錯不在你，阿瑋今天已經一百分了」、「平安健康完賽就好，其他不強求」