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台北市長參選人沈伯洋今（11）日啟動「台北大洋流」活動首發，鎖定中山、大同區進行車掃，最後回到保安宮宣布政見，根據居民所反映的問題，並提及「我不會照PPT唸」，讓底下支持者笑翻，列出5句話盤點，包括「夜晚有人協調、城市路徑串聯、想動有地方動、老房有人來修、長輩有人來陪」，大概可以回答9成以上大家所提出的問題，今天在神明面前向大家報告，希望能夠回饋市民，讓大家覺得住在中山、大同是舒適的。沈伯洋表示，之前市民反映的相關問題，中山大同年長者比例越來越高，高於全市平均，屋子也老，尤其是大同區，平均屋齡超過50年，全市2成多，但大同超過30年房屋在台北市佔7成，這邊有歷史保存沒錯，但顯要讓屋子強壯，市府沒有在做，這是自己很擔心的。而中山區特色就是女性居民是全區最多，男女對風險感知不一樣，尤其在父權體制下，女性容易感受不安，受到威脅遠比男性感到更多，因此要提出夜市長的概念。另中山大同最常抱怨的痛點是垃圾桶太少，剛好抱怨老鼠也都在這個地方。再來是無菸城市議題，很明顯中山、大同大家認為這議題越做越糟，執行後反而讓現在狀況比以前糟糕，很奇怪的事情，好的政策應該讓市民感受滿意。還有就是商圈振興，這邊商圈非常多，像是條通、赤峰街商圈、南北大同那麼多夜市，洋流起點在寧夏夜市，還有延三夜市，往北還有花博，商圈集中這裡，但商圈振興變重要議題，有些沒落，經濟怎麼滾動，大家關心事情。此外還包括打造圓山超級市民運動中心，另要做老宅延壽行動，將大同作為示範區，市府直接把服務送到家，修復老宅，讓大家住得安心；最後是高齡人口多，要擬定社區共照據點與失智友善設計中心，希望把在宅醫療示範區做起來，讓長者在這邊好好過生活。最後沈伯洋總結列出5句話盤點，包括「夜晚有人協調、城市路徑串聯、想動有地方動、老房有人來修、長輩有人來陪」，大概可以回答9成以上大家所提出的問題，今天在神明面前向大家報告，希望能夠回饋市民，讓大家覺得住在中山、大同是舒適的。