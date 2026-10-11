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統一獅在季後挑戰賽首戰吞敗後，面臨背水一戰的絕境，最終卻能成功將戰局逼入第4戰。球評謝岱穎接受《NOWNEWS》訪問時指出，總教練「餅總」林岳平在調度上的靈活應變，以及投手獅帝芬在第2、第3戰的關鍵「即刻救援」，是球隊得以續命的最重要核心。謝岱穎分析，林岳平在系列賽開打前必然備有多套調度劇本，但在首戰先發投手布雷克未能搶下勝利後，統一獅後續所有賽事皆成為不能輸的淘汰賽。原本預計擔任第3戰先發的獅帝芬，在第2戰就被迫提前登板。當時先發投手喬登主投6局用球數已破百，球隊僅以1：0微幅領先。相比於中信兄弟，統一獅牛棚的穩定度落差較大，陣中僅有高塩將樹與鍾允華較受信任，為了穩穩守住最後3局不失分，教練團不得不直接推出獅帝芬押陣。進入第3戰，統一獅同樣沒有退路。然而先發小將林詔恩未能撐完5局，面對剩下的大量局數與依舊不穩定的牛棚狀況，教練團再度將解題重任交給獅帝芬。他在這場比賽中再次扛下長局數的投球任務，成功化解危機。球評強調，回顧這3場比賽的內容，無論是誰擊出關鍵安打或守下分數，統一獅能將戰線延長至現在的局面，最關鍵的功臣絕對是兩度登板後援的獅帝芬。在中信兄弟方面，外界關注的兩位老將陳俊秀與張志豪，目前僅有陳俊秀獲得一次代打機會。球評認為，這主要與中信兄弟在輸掉的兩場比賽中，後半段幾乎缺乏上壘與得分機會有關。加上陣中主力打者在季末的狀況大多維持得不錯，因此總教練平野惠一並未輕易動用這兩名老將。預期在關鍵的第4戰中，若比賽後半段出現比分拉鋸且得點圈有人的緊繃時刻，才有較大機率看到平野推派這兩位老將上場代打建功。