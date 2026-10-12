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▲球評推測，總教練林岳平可能不會貿然讓僅休息兩天的洋投布雷克直接掛帥先發。（圖／統一獅提供）

▲資深棒球媒體人謝岱穎。（圖／NOWnews社群中心製圖）

中華職棒季後挑戰賽進入白熱化，統一獅與中信兄弟將在第4戰一決生死，爭奪晉級台灣大賽的最後門票。針對關鍵一役的勝負走向，球評謝岱穎接受《NOWNEWS》訪問時深入分析雙方的投手調度與團隊氣勢，直言雖然中信兄弟在帳面戰力佔優，但統一獅挾帶絕處逢生的強大氣勢，因此這場生死戰兩軍勝率可說是各佔一半，雙方都有機會勝出。統一獅在第4戰的投手調度將是勝負關鍵。球評推測，總教練林岳平可能不會貿然讓僅休息兩天的洋投布雷克直接掛帥先發，可能會傾向先派出郭俊麟等本土投手打頭陣，採取「能吃幾局算幾局」的策略。一旦戰況出現危機，布雷克隨時會在牛棚待命上陣救火。至於連兩戰登板後援的獅帝芬，謝岱穎認為他仍會在牛棚待命。不過考量到連續出賽帶來的疲勞與威力下滑，林岳平將會謹慎評估其賽前身體狀況與練投球感，再決定最合適的登板時機。若比賽前中段需要洋投踩住煞車，布雷克預期將是教練團的首選。若單從帳面戰力評估，謝岱穎認為中信兄弟在第4戰握有較充裕的投手資源。除了洋投的優勢外，季末表現出色的新秀伍立辰，以及對戰統一獅數據優異的鄭浩均，預期都會在出賽名單中待命。更重要的是，中信兄弟多數牛棚主力在面對統一獅時，皆握有相當出色的對戰成績，整體投手陣容顯得更為完整與充裕。然而，短期季後賽的勝負往往取決於無形的團隊氣勢。球評舉例，去年的樂天桃猿同樣在季後挑戰賽面臨淘汰邊緣，但死裡逃生後氣勢大振，在第4戰一路壓制統一獅，最終順利挺進總冠軍戰。今年的統一獅也上演著極為相似的劇本，在完全不被看好的劣勢下硬是撐過前3戰，將戰線逼入最後一場生死戰。球評認為，統一獅目前挾帶的氣勢已明顯強過中信兄弟，在戰力與氣勢的相互抗衡下，雙方在第4戰的勝出機率呈現五五波的激烈拉鋸。