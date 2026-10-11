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拋開負面聲音 走過「心魔」感謝教練團陪練

防護員巧思激勵團隊 享受一年難得的「高張力舞台」

團隊至上不居功 明天的事「一步一步做好」

在壓力和高張力籠罩的季後挑戰賽，統一7-ELEVEn獅內野手陳聖平連兩天以優異的守備與穩定的發揮，率領球隊連勝中信兄弟，成為球隊陣中不可或缺的防守樞紐，更被球迷封為隱藏MVP，面對場上的關鍵球，陳聖平沒有複雜的心思，心中只有一個信念：「不去想結果會怎樣，想辦法把球接到，然後傳球、刺殺。」過去曾被外界貼上「守備不佳」的標籤，甚至在去年的低潮中深受負面評價影響，陳聖平坦言自己也曾歷經掙扎。然而從秋訓到春訓，教練團不辭辛勞地陪著他一遍遍練習，每一次順利接捕，都是他逐步建構自信的磚瓦。「真的很感謝教練團，也感謝身邊幫忙我的人，讓我能慢慢放下那個心魔。」陳聖平感性地表示，雖然不敢保證未來每一次球打過來都絕對不會失誤，但他現在的想法變得非常純粹——只要球打到防守範圍，就是拚盡全力接起來、完成出局數。除了場上的專注，球隊休息室裡掛著的激勵看板也成了這群獅子軍團的強心針。陳聖平特別感謝防護團隊的用心與靈感：「這些都是防護員想的，真的很感動，大家為了這個團隊一起奮鬥。」面對攸關生死的高壓對抗，陳聖平與隊友們展現出極佳的心態，非但沒有被壓力壓垮，反而非常享受其中。「說真的，一年要碰到這種高張力的比賽也沒幾次，大家都是抱著很亢奮、很享受的心情在場上拚搏。」連兩天的精彩表現讓不少球迷封他為隊上的「隱藏 MVP」，對此陳聖平謙虛地將功勞歸給全隊。他認為只要隊友拿 MVP，就代表球隊贏球，「其實大家都是 MVP！不只是我，不論是投手還是其他野手，很多守備都很關鍵，大家是手牽手為同一個目標努力。」面對接下來的關鍵賽事與逆境挑戰，曾經歷過系列賽被逆轉經驗的陳聖平顯得更加沉穩：「明天是明天的事，我們明天再努力。不要去想結果會怎麼樣，就是一步一步做好，每一局守下來、每個打席一起努力，能走到哪裡，就交給神。」