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▲吳育菱曾以《海豚灣戀人》打開知名度，但因酸民攻擊而選擇淡出演藝圈。（圖／翻攝自海豚灣戀人）

經典偶像劇《海豚灣戀人》在2003年播出時，掀起超強追劇潮，主角群張韶涵、許紹洋、霍建華、徐潔兒、林韋君等人也都因此爆紅。其中，飾演易天邊（張韶涵 飾）童年「小瓶蓋」的童星吳育菱，當時年僅7歲，一雙明亮大眼睛與可愛臉蛋，直接吸引大批姨母粉。但之後吳育菱卻漸漸淡出演藝圈，現已30歲的她曾透露於一家普通公司擔任行政人員，還親揭從演藝圈引退的殘酷原因，竟是因酸民攻擊。吳育菱曾是知名童星，在7歲的年紀出道後，便以《海豚灣戀人》的小瓶蓋一角打開知名度，明亮大眼睛、可愛臉蛋與精湛演技，擄獲了大批粉絲的心。而之後，她也陸續出演《惡魔在身邊》、《終極一家》等劇，但沒想到僅待在演藝圈短短6年，吳育菱便於2009年演完《大愛劇場－春風伴我行》後，消失於螢光幕前。吳育菱淡出演藝圈後，回歸到普通人生活，從淡江大學財務金融學系畢業的她，曾在2023年時隔20年現身，登上節目《綜藝大熱門》，透露自己在一家普通公司擔任行政人員，依然可愛甜美的外貌，吸引了大眾視線。而在節目中，吳育菱也親自說到自己從演藝圈引退的殘酷原因，她表示雖然長大後也有陸續接演作品，但因為從小到大就被酸民罵，指責她的外貌或演技等，讓她偶爾會失去信心，所以不敢繼續往演藝圈發展，決定回歸普通人的生活。退圈的吳育菱也時而於社群曬出生活點滴，日子簡單安穩。