中央氣象署表示，周一、周二（10月12日至10月13日）全台天氣穩定，周三、周四（10月14日至10月15日）東北季風增強，大台北、東半部降雨機率提高，早晚低溫20至24度，周五、周六（10月16日至10月17日）東北季風減弱，各地天氣轉穩、氣溫回升，西半部高溫上看34度。此外，菲律賓東方、關島附近仍有低壓帶活動，周末不排除有熱帶擾動發展，是否進一步形成新颱風仍待觀察。
今天天氣：全台晴到多雲 高溫飆35度
10月12日今天的天氣，仍吹偏東北風，環境持續轉乾，各地大多為晴到多雲，僅花東、恆春半島、午後南部山區偶有零星降雨；溫度方面，北部及東半部白天高溫29到31度，中南部32到33度，南部內陸可達34至35度，各地早晚低溫約20至25度。
今天空氣品質
良好：花東
普通：北部、竹苗、高屏、宜蘭、澎湖
橘色提醒：中部、雲嘉南、馬祖、金門
環境部提及，環境風場為東北風，東北風可能挾帶微量境外污染物移入，中南部污染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升。花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、高屏、宜蘭空品區及澎湖為「普通」等級，高屏零星地區短時間可能達橘色提醒等級；中部、雲嘉南空品區及馬祖、金門為「橘色提醒」等級。
明天天氣：天氣持續放晴 水氣更少
10月13日明天的天氣，各地大多為晴到多雲，水氣更為減少，僅花東地區、恆春半島及午後南部山區有零星短暫陣雨。
一周天氣：東北季風周三增強 不排除有熱帶擾動
氣象署提及，新一波東北季風將在周三、周四增強，曾昭誠說明，雖然強度偏弱，但水氣會略微增加，北部、大台北、東半部降雨機率提高，午後南部山區同樣有局部陣雨；白天氣溫變化不大、早晚低溫下滑，中部以北、東半部早晚低溫21至24度，局部近山區再低1至2度，注意日夜溫差即可。
曾昭誠提及，周五、周六東北季風又會減弱，轉吹偏東風，全台各地回歸多雲到晴，東半部、恆春半島有局部短暫陣雨，午後中南部山區有局部短暫陣雨，氣溫則有回升跡象，基隆、東半部29至31度，西半部31至34度，局部地區有望來到35度。
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10月12日今天的天氣，仍吹偏東北風，環境持續轉乾，各地大多為晴到多雲，僅花東、恆春半島、午後南部山區偶有零星降雨；溫度方面，北部及東半部白天高溫29到31度，中南部32到33度，南部內陸可達34至35度，各地早晚低溫約20至25度。
良好：花東
普通：北部、竹苗、高屏、宜蘭、澎湖
橘色提醒：中部、雲嘉南、馬祖、金門
環境部提及，環境風場為東北風，東北風可能挾帶微量境外污染物移入，中南部污染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升。花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、高屏、宜蘭空品區及澎湖為「普通」等級，高屏零星地區短時間可能達橘色提醒等級；中部、雲嘉南空品區及馬祖、金門為「橘色提醒」等級。
明天天氣：天氣持續放晴 水氣更少
10月13日明天的天氣，各地大多為晴到多雲，水氣更為減少，僅花東地區、恆春半島及午後南部山區有零星短暫陣雨。
氣象署提及，新一波東北季風將在周三、周四增強，曾昭誠說明，雖然強度偏弱，但水氣會略微增加，北部、大台北、東半部降雨機率提高，午後南部山區同樣有局部陣雨；白天氣溫變化不大、早晚低溫下滑，中部以北、東半部早晚低溫21至24度，局部近山區再低1至2度，注意日夜溫差即可。
曾昭誠提及，周五、周六東北季風又會減弱，轉吹偏東風，全台各地回歸多雲到晴，東半部、恆春半島有局部短暫陣雨，午後中南部山區有局部短暫陣雨，氣溫則有回升跡象，基隆、東半部29至31度，西半部31至34度，局部地區有望來到35度。