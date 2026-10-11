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香港已故樂壇天后梅艷芳的國際歌迷會，10日晚間轉載一則署名為「梅艷芳家人」的啟事，指梅艷芳於2003年逝世後，其骨灰經家人安排，安放在大嶼山寶蓮禪寺的海會塔。但骨灰在今年7月間被盜，報警至今近3個月仍未尋回，呼籲廣大市民提供線索及合力尋找。港警稍早向港媒透露最新案件進度。梅艷芳國際歌迷會發布聲明啟事，今年7月18日，歌迷前往海會塔拜祭時，發現存放梅艷芳骨灰位置的門牌螺絲鬆脫，未見存放在內的骨灰甕。歌迷立即通知梅艷芳家人，而其家人亦迅速報警求助。啟事提到，警方調查至今已接近3個月，仍未有任何進展。此事件對梅艷芳家人帶來極大困擾及精神折磨，加上梅媽早前離世，家人正承受著雙重打擊，心力交瘁。家人期望能盡快尋回梅姐的骨灰，讓梅姐得以重新安息。現緊急呼籲各界友好，及曾經前往拜祭的歌迷、善信、以及廣大市民幫忙啟事也呼籲在今年7月18日或之前（特別是今年1月初至7月中），曾到訪大嶼山海會塔，或寶蓮寺一帶的市民，如曾目擊任何可疑人士，或發現有人手持疑似骨灰甕等器皿，請盡快聯絡警方，提供行車紀錄器片段。至於目前辦案進度如何？根據港媒《香港01》報導，香港警方今日表示，7月18日接獲報案，指存放在大嶼山昂坪一寺廟的物品懷疑遺失。經調查後，案件列作求警協助，交由大嶼山警區重案組跟進，暫未有人被捕。警方會繼續與報案人及相關人士保持聯絡及作適當跟進。