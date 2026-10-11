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霜降避免穿一身大紅！慎防心浮氣躁

▲柯柏成表示，今年霜降不建議民眾採取從頭到腳的大紅色穿搭。（示意圖／取自unsplash）

霜降收穫法教學！開運秘訣一次看

▲民間流傳「霜降吃丁柿，不會流鼻涕」的習俗，柯柏成解釋，柿子成熟由青轉紅，象徵好事成熟、成果入袋。（圖／Pexels）

5生肖霜降運勢遇上波折！屬龍慎防草率決定

2026年秋季最後一個節氣「霜降」，即將於10 月 23 日到來，這不僅象徵著氣溫逐漸轉涼，更是大自然準備收斂過冬的重要時刻，也對運勢帶來全新變化。對此，命理專家柯柏成也分享霜降開運心法教學，同時點名等五個生肖需要特別留意運勢起伏。柯柏成表示，2026年的霜降交節氣八字為丙午年、戊戌月、庚午日、癸酉時。從天干地支來看，年支與日支皆為午火，加上戌月屬於燥土，整體氣場呈現「火土過燥」的現象。因此，今年霜降不建議民眾採取從頭到腳的大紅色穿搭。由於紅色屬火，在火氣已相當強旺的氣場下，若一味補火，容易使人情緒心浮氣躁、說話速度過快，甚至在做重要決定時失去耐心。柯柏成建議，此時民眾可多選用深藍色、黑色、銀灰色衣服，或搭配少量的金色配件來平衡氣場。即便八字喜神為紅色的人，也只需點綴一件小配件即可，不需整身通紅。此外，柯柏成也分享第一收為「收恩」，源自古人觀察到豺狼祭獸的報本精神。民眾在交節氣後，可主動聯絡一位今年曾幫助過自己的恩人，真誠地寫下幾句話表達謝意，避開敷衍的罐頭貼圖。此外，請長輩吃飯或捐贈禦寒衣物，將善意傳遞出去，也是極佳的報本方式。第二收則為「收物」，意在順應草木黃落的自然規律，停止無謂的消耗。柯柏成建議在霜降當天處理三件積壓已久的物品，將壞掉的丟棄、完好但用不到的送人、具紀念價值的則擦拭收好。透過簡單處置三件物品，象徵斷捨離的開始。至於民間流傳「霜降吃丁柿，不會流鼻涕」的習俗，柯柏成解釋，柿子成熟由青轉紅，象徵好事成熟、成果入袋。不過柿子不宜過量食用，腸胃敏感或需控制血糖的民眾適量淺嚐即可。生肖運勢方面，有五個生肖在霜降期間需要特別注意。此時容易遇到既定行程生變，情緒較為急躁，切忌在氣頭上做決定，出行應多留緩衝時間。容易將所有事當成急事，建議釐清工作界線，避免同時承擔過多責任而影響生活。此時可能面臨合約、工作制度或家庭安排的調整，簽署重要文件前必須仔細核對，必要時可諮詢專業人士，切勿因他人催促而草率決定。最後，在此節氣容易因人情或金錢分配產生困擾，不宜與他人產生私人借貸關係，若有資金需求應尋求合法金融機構，以免損財又傷人情。