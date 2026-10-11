賽後被問到明戰是否還有可能登板，獅帝芬笑說準備好了，「有何不可？這是季後賽，只要能幫助球隊贏球的事我都願意。我想對方明天應該也不想看到我上場才對。」

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簡化策略精準執行 滿壘危機化險為夷

大讚野手鐵壁守備 熱血喊話「連三天登板沒問題」

大聯盟牛棚經驗傳承 賽後笑喊「快餓扁了」

中華職棒季後賽戰況高張力上演，統一獅隊洋投獅帝芬在關鍵時刻從牛棚跳出來登板解危，化解滿壘危機，成為球隊穩住勝局的關鍵功臣。談到滿壘緊急登板的心情，獅帝芬透露當時甚至有點「記憶空白」，但站上投手丘後目標極為明確。他指出，面對對方 66 號打者，首要任務就是迅速搶下第一顆好球，且絕對不能投在中間被掌握，更不能投出保送。「我希望把球數維持在兩好球無壞球，或是兩好一壞，這樣打者整個打席都會處於被動防禦模式。」獅帝芬解析，只要打者落入被動、試著把球推向右外野，局面就在掌控之中。獅帝芬也分享後援與先發的視角差異。他表示，前一晚右投喬登（Jordan）先發，今晚則換成左投詔恩（林詔恩）先發，兩者策略不同，但自己會在牛棚觀察打者策略，上場前就明確設定「挑選最多 3 種球路貫徹執行」，讓投球計畫盡可能簡化，提升執行力。此役雖然沒有飆出許多三振，但獅帝芬對後方的野手陣容給予高度肯定：「守備真的太棒了！特別是聖平（陳聖平）做了好幾個精彩守備。我本來就不是靠三振取勝的投手，我傾向讓守備去發揮，只要不給對方造成重傷害的球，他們做我的後盾，我們絕對會有好結果。」面對季後賽高密度的賽程，被問到是否願意連三天上場？獅帝芬展現強烈勝負欲，豪氣表示：「有何不可？這是季後賽，只要能幫助球隊贏球的事我都願意！我想對方明天應該也不想看到我上場才對，無論如何我都會做好準備迎接明天的比賽。」過去在大聯盟亞特蘭大勇士隊時，獅帝芬就曾於季後賽擔綱牛棚角色。他提到，後援登板時必須學會控制腎上腺素並將其轉化為優勢。此外，他與隊上洋投喬登、布雷克（Brock）保持密切溝通與討論，希望將自己的經驗與觀察分享給隊友，幫助全隊在準備上超越對手。而在結束高張力的比賽後，獅帝芬也展現幽默親和的一面。他特別提到了自己喜愛的台南漢堡店「ABC Burger」，笑說菜單上有以他命名的餐點，可惜不在台中現在吃不到，並直呼：「現在無論什麼食物都行，我真的快餓扁了！」，展現出高壓比賽過後最真實的一面。