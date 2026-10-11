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▲太陽在大巨蛋公開謝謝周杰倫送鳳梨酥，還中文「謝謝大哥」，他就叫阿KEN今天送鳳梨酥到天團慶功地點金豬食堂。（圖／阿KEN、周杰倫IG）

阿KEN當BIGBANG外送員！親送甜點讓天團開心

▲阿KEN提著3大袋甜點到金豬食堂。（圖／記者朱永強攝）

韓國天團BIGBANG今（11）日在台北大巨蛋舉辦出道20週年演唱會最終場，結束後將去金豬食堂慶功，沒想到晚間8點多，藝人阿KEN現身親自替BIGBANG送上甜點；原來他前一晚才接到周杰倫的交代，要他幫忙準備鳳梨酥送到慶功宴現場，結果使命必達，扛了3大袋現身金豬，被問到送了什麼好料，他笑回：「謝謝，好吃的甜點。」沒有透露內容。阿KEN今晚穿著一身白色T恤現身金豬食堂，店外早已聚集不少粉絲與媒體，看到他出現，大家紛紛拿起手機拍攝，現場記者也趕緊追問：「送了什麼好吃的東西？」阿KEN則笑著回答：「謝謝，好吃的甜點。」他不透露送禮內容，是否周杰倫指定的鳳梨酥也無從得知。這一切故事要從9日的BIGBANG首場演唱會說起，當時太陽在台上大讚台灣鳳梨酥，直呼是「吃過最好吃的」，甚至用中文連講2次「鳳梨酥」，形容吃起來又甜又溫暖，就跟台灣粉絲一樣。直到演唱會結束，阿KEN曬出與周杰倫、昆凌及BIGBANG成員的後台合照，才揭曉原來鳳梨酥是昆凌特別交代他帶去的，當時阿KEN還故意向周杰倫抱怨：「如果今天不是因為鳳梨酥，你是不是就不找我來了？」笑翻不少人。沒想到10日第二場演唱會，太陽又主動提起鳳梨酥，這次更直接點名：「鳳梨酥是周杰倫給我的！」還用中文高喊「謝謝大哥！」這段影片隨後被周杰倫轉發到IG限時動態，甚至隔空交代阿KEN：「記得準備鳳梨酥，到明天他們慶功宴的地方喔，我不在就交給你囉！」阿KEN看到後也立刻轉發回覆：「哈哈，大哥說話了，聽到了！」沒想到周董才剛下達指令，阿KEN今天晚上就真的跑到金豬食堂，親自當BIGBANG的鳳梨酥外送員。