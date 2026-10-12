新賽季看點：唐西奇、里夫斯聯手
隨著詹姆斯離隊，湖人正式進入以唐西奇為核心的新時代。唐西奇具備年度MVP等級的競爭力，除了得分能力出色，也擁有頂尖的傳球視野；里夫斯則在上季打出生涯代表作，逐漸成為聯盟中具有影響力的進攻球員。
兩人都能持球切入、製造犯規並替隊友創造機會，預期將成為湖人進攻體系的主要發動機。兩人上季在詹姆斯沒上場時，就能展現相當出色的進攻效率，新賽季如何延續這項優勢，值得持續觀察。
湖人休賽季也補進中鋒凱斯勒（Walker Kessler），希望改善護框與籃板問題；馬穆凱拉什維利（Sandro Mamukelashvili）則有望提供不同類型的前場組織與進攻選擇。此外，卡麥隆卡爾（Cameron Carr）等年輕側翼的成長，也可能影響球隊輪替。
湖人新賽季最重要的課題，仍是防守能否提升到足以支撐球隊競爭力的水準。凱斯勒有望改善禁區防守，球隊也嘗試透過塞布爾（Matisse Thybulle）、威廉斯（Ziaire Williams）等球員補強外圍防守，但整體防守體系仍需要時間磨合。
另一個問題是唐西奇與里夫斯需要承擔大量持球責任，一旦其中一人長時間缺陣，進攻端的影響可能相當明顯。此外，先發四號位人選仍有待觀察，如何兼顧空間、機動性與防守，也將是教練瑞迪克（JJ Redick）必須解決的課題。
值得關注的陣容：格萊姆斯、塞布爾、里夫斯、唐西奇、凱斯勒
這套陣容的重點在於讓唐西奇與里夫斯主導進攻，並透過格萊姆斯（Quentin Grimes）與塞布爾提供外圍防守，再由凱斯勒負責禁區護框。湖人新賽季預計會依照對手調整側翼組合，防守端的成效將直接影響球隊上限。
最佳情境：西區第1種子／最差情境：附加賽。
若唐西奇持續維持MVP等級表現，里夫斯也能延續進攻火力，加上防守較預期改善，湖人有機會挑戰西區龍頭。不過，若核心球員遭遇傷病，或防守始終無法達到基本水準，球隊仍可能落入附加賽。
|異動
|球員名單
|加盟 / 補強
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Cameron Carr (G)
|離隊
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Deandre Ayton (C)
新賽季看點：柯瑞依然是勇士最大王牌
即使年紀漸長，柯瑞（Stephen Curry）仍是勇士最重要的進攻點。他的超遠距離投射與無球跑動，能持續拉開場上空間，也能透過與格林（Draymond Green）的配合製造機會。
戰術方面，勇士預計仍會延續部分既有的無球掩護與傳切系統。新秀藍德伯格（Yaxel Lendeborg）則被寄予厚望，期待他為球隊帶來更年輕、更多功能性的前場戰力。替補方面，裴頓二世（Gary Payton II）仍有望透過掩護與短擋拆策應提供貢獻；藍德伯格若能逐漸適應NBA比賽強度，也可能成為勇士輪替中的重要拼圖。
最大隱憂：傷病與陣容尺寸
勇士新賽季最需要關注的仍是健康狀況。柯瑞與格林近年都曾因傷缺席一定場次，巴特勒（Jimmy Butler）則因膝部手術預計缺席一段時間；波辛基斯（Kristaps Porziņģis）的健康狀況，以及穆迪（Moses Moody）何時能回歸，也都是球隊的不確定因素。
格林的進攻適配性同樣值得觀察。上季他的三分出手量創下生涯新高，但命中率只有32.6%，若外線威脅不足，對手可能進一步壓縮勇士進攻空間。此外，勇士上季防守籃板表現不理想，新賽季能否改善禁區尺寸與籃板問題，也將影響球隊的競爭力。
這套陣容的看點在於格林擔任中鋒，讓勇士以小球陣容增加進攻空間。不過，格林的負荷管理與禁區防守將是重要課題，球隊也需要其他球員共同分擔籃板責任。
最佳情境：進入附加賽／最差情境：無緣附加賽
只要柯瑞保持健康，勇士仍有機會憑藉他的進攻影響力競爭季後賽席位。若老將再度受到傷病困擾，或防守籃板問題持續存在，球隊也可能在西區競爭中落居下風。
|異動
|球員名單
|加盟 / 補強
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Yaxel Lendeborg (F)
|離隊
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Seth Curry (G)
新賽季看點：加蘭成為主要發動機
快艇新賽季將由加蘭（Darius Garland）負責更多組織進攻的工作。他擁有出色的運球變向、擋拆判讀與外線投射能力，快艇在他的帶領下，進攻節奏可能比上季更快。
年輕球員也是快艇值得關注的部分。瓦格勒（Keaton Wagler）、桑德斯（Kobe Sanders）與米勒（Jordan Miller）等人，將有機會在新賽季持續累積經驗；中鋒尼德豪瑟（Yanic Konan Niederhäuser）的掩護與策應能力，也被視為值得期待的武器。此外，八村壘（Rui Hachimura）的加入，有望補充球隊所需的外線火力。
快艇最大的變數仍是球員健康。英格拉罕（Brandon Ingram）有阿基里斯腱部分撕裂的狀況，加蘭的腳趾傷勢也需要觀察。若兩名重要球員無法保持健康，快艇在半場進攻端將面臨不小挑戰。籃板同樣是快艇的問題。球隊上季在進攻籃板率與防守籃板率都排名聯盟後段，新賽季若無法改善，將很難在面對西區強隊時取得穩定優勢。
值得關注的陣容：加蘭、瓦格勒、米勒、桑德斯、尼德豪瑟
這套陣容的重點是讓加蘭主導擋拆，再搭配年輕球員的投射、切入與第二波進攻選擇。若能建立良好默契，快艇有機會提升進攻流暢度。
最佳情境：西區第10種子／最差情境：西區墊底
如果加蘭與英格拉罕能夠維持健康，快艇仍有機會加入附加賽競爭。但若兩人缺席大量比賽，球隊可能缺乏穩定的半場進攻發動點，年輕球員也將承受更大壓力。
|異動
|球員名單
|加盟 / 補強
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Johni Broome (F)
|離隊
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Nicolas Batum (G)
新賽季看點：防守強度與團隊籃板
太陽上季的表現超出部分外界預期，其中一大特色就是積極的防守策略。球隊從前場壓迫開始，進入半場防守後也持續施加持球壓力、積極協防並適時包夾，讓對手難以舒服地組織進攻。
布魯克斯（Dillon Brooks）新賽季仍將扮演防守領頭羊的角色，吉萊斯皮（Collin Gillespie）則有望加入全場壓迫的戰術配置；古德溫（Jordan Goodwin）、鄧恩（Ryan Dunn）與佛萊明（Rasheer Fleming）等人，也能為替補陣容帶來防守活力。進攻端方面，布克（Devin Booker）仍是球隊最重要的得分核心，能夠透過持球與無球跑動創造機會。
太陽上季積極的防守壓迫與進攻籃板策略，曾讓不少球隊難以適應，但新賽季其他對手已經有更多影片與比賽資料可以研究。如何避免對手透過換防、卡位與減少失誤破解戰術，將是太陽能否持續進步的重要關鍵。
另一項變數是中鋒威廉斯（Mark Williams）的健康狀況，他因肩部手術預計缺席新賽季相當一段時間，這也讓太陽禁區輪替面臨考驗。
值得關注的陣容：吉萊斯皮、布克、布魯克斯、鄧恩、馬盧阿奇
這套組合兼具一定的外線投射、持球創造與防守能力，若馬盧阿奇能逐漸適應NBA節奏，太陽有機會透過防守、進攻籃板與外線火力建立優勢。
最佳情境：西區第6種子／最差情境：無緣附加
若布克維持頂尖的狀態，年輕球員持續進步，太陽有機會再次進入季後賽。不過，若防守策略遭到對手破解，或投射效率下滑，球隊仍可能在競爭激烈的西區落後。
|異動類別
|球員名單
|加盟
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Miles Bridges (F)
|離隊
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Grayson Allen (G)
新賽季看點：阿庫夫的創造力與年輕陣容
國王新賽季最值得關注的球員之一，是新秀阿庫夫（Darius Acuff Jr.）。許多外媒都看好他的運球與進攻創造能力，認為他有機會在新秀賽季展現不錯的個人能力。
除了阿庫夫，穆雷（Keegan Murray）、克里福德（Nique Clifford）與雷諾（Maxime Raynaud）等年輕球員的發展，也將影響國王未來方向。薩波尼斯（Domantas Sabonis）仍能透過手遞手配合、掩護與高位策應，為球隊提供半場進攻穩定性；拉文（Zach LaVine）則能夠分擔得分責任。
最大疑問：防守能否維持基本水準？
國王新賽季最大的課題是防守穩定性。球隊防守可能仍位居聯盟後段，如何建立防守習慣、找出合適的防守配置，將是教練團的重要工作。
此外，薩波尼斯與拉文的未來也值得關注。兩人都能提供即戰力，但球隊是否會透過交易調整陣容，將直接影響國王重建的進度。新秀阿庫夫則需要時間適應NBA節奏，避免在組織進攻時承擔過多責任。
這套陣容能讓阿庫夫負責主要持球創造進攻機會，克里福德則可擔任第二組織點，穆雷與亨特提供側翼攻防功能，薩波尼斯負責禁區掩護與策應。至於防守端能否形成足夠的保護，仍是這套組合最大的問號。
最佳情境：無緣附加賽但找到重建方向／最差情境：西區墊底。
若阿庫夫展現新秀賽季的成長潛力，穆雷、克里福德與雷諾也能持續進步，國王仍有機會為未來建立基礎。不過，若防守問題沒有改善，且球隊未能釐清薩波尼斯、拉文等主力的未來，戰績可能再度落在西區後段。
|異動類別
|球員名單
|加盟
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Darius Acuff Jr. (G)
|離隊
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Devin Carter (G)