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湖人：唐西奇、里夫斯扛起進攻 防守能否升級是關鍵

新賽季看點：唐西奇、里夫斯聯手

▲隨著「詹皇」詹姆斯（LeBron James）轉投費城，洛杉磯湖人隊正式迎來以唐西奇（Luka Dončić）為絕對核心的嶄新時代。（圖／翻攝自湖人官方X）

最大隱憂：防守仍需證明

值得關注的陣容：格萊姆斯、塞布爾、里夫斯、唐西奇、凱斯勒

最佳情境：西區第1種子／最差情境：附加賽。

異動 球員名單 加盟 / 補強 Cameron Carr (G)

Quentin Grimes (G)

Jaden Hardy (G)

Walker Kessler (C)

Kevon Looney (F)

Sandro Mamukelashvili (F)

Collin Sexton (G)

Matisse Thybulle (G)

Ziaire Williams (F) 離隊 Deandre Ayton (C)

Rui Hachimura (F)

Jaxson Hayes (C)

LeBron James (F)

Luke Kennard (G)

Maxi Kleber (F)

Marcus Smart (G)

Nick Smith Jr. (G)

勇士：柯瑞仍是核心 傷病與禁區尺寸成為考驗

新賽季看點：柯瑞依然是勇士最大王牌

最大隱憂：傷病與陣容尺寸

▲勇士總教練科爾（Steve Kerr）對於波傑姆斯基（Brandin Podziemski）續約給予極高評價，直言這筆簽約對球隊與球員雙方而言是完美的「雙贏」局面。（圖／美聯社／達志影像）

值得關注的陣容：柯瑞、波傑姆斯基、梅爾頓、藍德伯格、格林

最佳情境：進入附加賽／最差情境：無緣附加賽

異動 球員名單 加盟 / 補強 Yaxel Lendeborg (F)

Georges Niang (F)

Brandon Williams (G) 離隊 Seth Curry (G)

Quinten Post (C)

Pat Spencer (G)

快艇：加蘭掌舵新進攻 球員健康決定上限

新賽季看點：加蘭成為主要發動機

▲對於許多長期關注球隊動向的湖人球迷而言，最難以釋懷的莫過於湖人未選擇留下在過去3年半裡深受喜愛、且在季後賽屢建奇功的神射手前鋒八村壘。（圖／美聯社／達志影像）

最大隱憂：健康狀況與籃板

值得關注的陣容：加蘭、瓦格勒、米勒、桑德斯、尼德豪瑟

最佳情境：西區第10種子／最差情境：西區墊底

異動 球員名單 加盟 / 補強 Johni Broome (F)

Gradey Dick (G)

Rui Hachimura (F)

Brandon Ingram (F)

Nick Martinelli (F)

Baba Miller (F)

Max Strus (G)

Keaton Wagler (G) 離隊 Nicolas Batum (G)

Bogdan Bogdanović (G)

John Collins (F)

Kawhi Leonard (F)

Bennedict Mathurin (G)

太陽：延續高壓防守特色 能否避免被對手破解？

新賽季看點：防守強度與團隊籃板

▲進攻端方面，布克（Devin Booker）仍是球隊最重要的得分核心，能夠透過持球與無球跑動創造機會。（圖／美聯社／達志影像）

最大疑問：防守是否被對手拆解？

值得關注的陣容：吉萊斯皮、布克、布魯克斯、鄧恩、馬盧阿奇

最佳情境：西區第6種子／最差情境：無緣附加

異動類別 球員名單 加盟 Miles Bridges (F)

Luke Kennard (G)

Koa Peat (F) 離隊 Grayson Allen (G)

Amir Coffey (G)

Royce O’Neale (F)

國王：新秀阿庫夫值得期待 防守與球隊方向仍待釐清

新賽季看點：阿庫夫的創造力與年輕陣容

最大疑問：防守能否維持基本水準？

▲外界一度猜測球團可能透過買斷、釋出等方式處理拉文（Zach LaVine）剩餘的合約，但根據球團消息人士透露，國王目前完全沒有這樣的計畫。（圖／記者葉政勳攝,2026.08.01）

值得關注的陣容：阿庫夫、克里福德、亨特、穆雷、薩波尼斯

最佳情境：無緣附加賽但找到重建方向／最差情境：西區墊底。

異動類別 球員名單 加盟 Darius Acuff Jr. (G)

Alex Karaban (F)

Emanuel Sharp (G)

Ben Simmons (G) 離隊 Devin Carter (G)

DeMar DeRozan (G)

Drew Eubanks (F)

Killian Hayes (G)

Doug McDermott (F)

Russell Westbrook (G)

2026-27賽季NBA例行賽即將在10月20日正式開打，太平洋賽區正面臨前所未有的戰力大洗牌。隨著「詹皇」詹姆斯（LeBron James）轉投費城，洛杉磯湖人隊正式迎來以唐西奇（Luka Dončić）為絕對核心的嶄新時代；金州勇士隊則在當家球星柯瑞（Stephen Curry）帶領下，期盼新秀與傷兵回歸能挹注火力。快艇、太陽與國王各自展開陣容重組與青年軍建隊。《NOWNEWS》為您整理太平洋組5支球隊的季前深入分析。隨著詹姆斯離隊，湖人正式進入以唐西奇為核心的新時代。唐西奇具備年度MVP等級的競爭力，除了得分能力出色，也擁有頂尖的傳球視野；里夫斯則在上季打出生涯代表作，逐漸成為聯盟中具有影響力的進攻球員。兩人都能持球切入、製造犯規並替隊友創造機會，預期將成為湖人進攻體系的主要發動機。兩人上季在詹姆斯沒上場時，就能展現相當出色的進攻效率，新賽季如何延續這項優勢，值得持續觀察。湖人休賽季也補進中鋒凱斯勒（Walker Kessler），希望改善護框與籃板問題；馬穆凱拉什維利（Sandro Mamukelashvili）則有望提供不同類型的前場組織與進攻選擇。此外，卡麥隆卡爾（Cameron Carr）等年輕側翼的成長，也可能影響球隊輪替。湖人新賽季最重要的課題，仍是防守能否提升到足以支撐球隊競爭力的水準。凱斯勒有望改善禁區防守，球隊也嘗試透過塞布爾（Matisse Thybulle）、威廉斯（Ziaire Williams）等球員補強外圍防守，但整體防守體系仍需要時間磨合。另一個問題是唐西奇與里夫斯需要承擔大量持球責任，一旦其中一人長時間缺陣，進攻端的影響可能相當明顯。此外，先發四號位人選仍有待觀察，如何兼顧空間、機動性與防守，也將是教練瑞迪克（JJ Redick）必須解決的課題。這套陣容的重點在於讓唐西奇與里夫斯主導進攻，並透過格萊姆斯（Quentin Grimes）與塞布爾提供外圍防守，再由凱斯勒負責禁區護框。湖人新賽季預計會依照對手調整側翼組合，防守端的成效將直接影響球隊上限。若唐西奇持續維持MVP等級表現，里夫斯也能延續進攻火力，加上防守較預期改善，湖人有機會挑戰西區龍頭。不過，若核心球員遭遇傷病，或防守始終無法達到基本水準，球隊仍可能落入附加賽。即使年紀漸長，柯瑞（Stephen Curry）仍是勇士最重要的進攻點。他的超遠距離投射與無球跑動，能持續拉開場上空間，也能透過與格林（Draymond Green）的配合製造機會。戰術方面，勇士預計仍會延續部分既有的無球掩護與傳切系統。新秀藍德伯格（Yaxel Lendeborg）則被寄予厚望，期待他為球隊帶來更年輕、更多功能性的前場戰力。替補方面，裴頓二世（Gary Payton II）仍有望透過掩護與短擋拆策應提供貢獻；藍德伯格若能逐漸適應NBA比賽強度，也可能成為勇士輪替中的重要拼圖。勇士新賽季最需要關注的仍是健康狀況。柯瑞與格林近年都曾因傷缺席一定場次，巴特勒（Jimmy Butler）則因膝部手術預計缺席一段時間；波辛基斯（Kristaps Porziņģis）的健康狀況，以及穆迪（Moses Moody）何時能回歸，也都是球隊的不確定因素。格林的進攻適配性同樣值得觀察。上季他的三分出手量創下生涯新高，但命中率只有32.6%，若外線威脅不足，對手可能進一步壓縮勇士進攻空間。此外，勇士上季防守籃板表現不理想，新賽季能否改善禁區尺寸與籃板問題，也將影響球隊的競爭力。這套陣容的看點在於格林擔任中鋒，讓勇士以小球陣容增加進攻空間。不過，格林的負荷管理與禁區防守將是重要課題，球隊也需要其他球員共同分擔籃板責任。只要柯瑞保持健康，勇士仍有機會憑藉他的進攻影響力競爭季後賽席位。若老將再度受到傷病困擾，或防守籃板問題持續存在，球隊也可能在西區競爭中落居下風。快艇新賽季將由加蘭（Darius Garland）負責更多組織進攻的工作。他擁有出色的運球變向、擋拆判讀與外線投射能力，快艇在他的帶領下，進攻節奏可能比上季更快。年輕球員也是快艇值得關注的部分。瓦格勒（Keaton Wagler）、桑德斯（Kobe Sanders）與米勒（Jordan Miller）等人，將有機會在新賽季持續累積經驗；中鋒尼德豪瑟（Yanic Konan Niederhäuser）的掩護與策應能力，也被視為值得期待的武器。此外，八村壘（Rui Hachimura）的加入，有望補充球隊所需的外線火力。快艇最大的變數仍是球員健康。英格拉罕（Brandon Ingram）有阿基里斯腱部分撕裂的狀況，加蘭的腳趾傷勢也需要觀察。若兩名重要球員無法保持健康，快艇在半場進攻端將面臨不小挑戰。籃板同樣是快艇的問題。球隊上季在進攻籃板率與防守籃板率都排名聯盟後段，新賽季若無法改善，將很難在面對西區強隊時取得穩定優勢。這套陣容的重點是讓加蘭主導擋拆，再搭配年輕球員的投射、切入與第二波進攻選擇。若能建立良好默契，快艇有機會提升進攻流暢度。如果加蘭與英格拉罕能夠維持健康，快艇仍有機會加入附加賽競爭。但若兩人缺席大量比賽，球隊可能缺乏穩定的半場進攻發動點，年輕球員也將承受更大壓力。太陽上季的表現超出部分外界預期，其中一大特色就是積極的防守策略。球隊從前場壓迫開始，進入半場防守後也持續施加持球壓力、積極協防並適時包夾，讓對手難以舒服地組織進攻。布魯克斯（Dillon Brooks）新賽季仍將扮演防守領頭羊的角色，吉萊斯皮（Collin Gillespie）則有望加入全場壓迫的戰術配置；古德溫（Jordan Goodwin）、鄧恩（Ryan Dunn）與佛萊明（Rasheer Fleming）等人，也能為替補陣容帶來防守活力。進攻端方面，布克（Devin Booker）仍是球隊最重要的得分核心，能夠透過持球與無球跑動創造機會。太陽上季積極的防守壓迫與進攻籃板策略，曾讓不少球隊難以適應，但新賽季其他對手已經有更多影片與比賽資料可以研究。如何避免對手透過換防、卡位與減少失誤破解戰術，將是太陽能否持續進步的重要關鍵。另一項變數是中鋒威廉斯（Mark Williams）的健康狀況，他因肩部手術預計缺席新賽季相當一段時間，這也讓太陽禁區輪替面臨考驗。這套組合兼具一定的外線投射、持球創造與防守能力，若馬盧阿奇能逐漸適應NBA節奏，太陽有機會透過防守、進攻籃板與外線火力建立優勢。若布克維持頂尖的狀態，年輕球員持續進步，太陽有機會再次進入季後賽。不過，若防守策略遭到對手破解，或投射效率下滑，球隊仍可能在競爭激烈的西區落後。國王新賽季最值得關注的球員之一，是新秀阿庫夫（Darius Acuff Jr.）。許多外媒都看好他的運球與進攻創造能力，認為他有機會在新秀賽季展現不錯的個人能力。除了阿庫夫，穆雷（Keegan Murray）、克里福德（Nique Clifford）與雷諾（Maxime Raynaud）等年輕球員的發展，也將影響國王未來方向。薩波尼斯（Domantas Sabonis）仍能透過手遞手配合、掩護與高位策應，為球隊提供半場進攻穩定性；拉文（Zach LaVine）則能夠分擔得分責任。國王新賽季最大的課題是防守穩定性。球隊防守可能仍位居聯盟後段，如何建立防守習慣、找出合適的防守配置，將是教練團的重要工作。此外，薩波尼斯與拉文的未來也值得關注。兩人都能提供即戰力，但球隊是否會透過交易調整陣容，將直接影響國王重建的進度。新秀阿庫夫則需要時間適應NBA節奏，避免在組織進攻時承擔過多責任。這套陣容能讓阿庫夫負責主要持球創造進攻機會，克里福德則可擔任第二組織點，穆雷與亨特提供側翼攻防功能，薩波尼斯負責禁區掩護與策應。至於防守端能否形成足夠的保護，仍是這套組合最大的問號。若阿庫夫展現新秀賽季的成長潛力，穆雷、克里福德與雷諾也能持續進步，國王仍有機會為未來建立基礎。不過，若防守問題沒有改善，且球隊未能釐清薩波尼斯、拉文等主力的未來，戰績可能再度落在西區後段。