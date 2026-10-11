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中華職棒統一7-ELEVEn獅今（11）日在中職季後賽G3以4：2擊退中信兄弟，成功將戰局扳平成2勝2敗，明（12）日將進行關鍵G4「生死戰」，決定誰能晉級台灣大賽，聯盟賽後不公布雙方明日先發投手，也讓比賽更增添緊張感。此役獅隊洋投獅帝芬（Jackson Stephens）在3局下滿壘關鍵「拆彈」，成為此役贏球最大功臣，獅隊總教練林岳平賽後不透露獅帝芬何時熱身、如何熱身的內容，選手本人賽後也說「記憶空白」，給人一種神秘感。獅隊此役推出左投林詔恩先發，前2局失掉1分，不料3局下控球失準，被兄弟攻佔滿壘，獅隊緊急推出獅帝芬「拆彈」，他也不負眾望，成功解決打者，並中繼3.1局無失分，成為此役贏球大功臣。獅隊總教練林岳平賽後表示，此役投手調度上沒有陷入掙扎，「賽前教練團都事前計畫好過程，但計畫是一回事，選手能表現出來才是重要的一環。」餅總指出，此役賽前所有投手都知道登板時間點，「結果來看選手表現好，有任務完成，明天是系列賽最終戰，應該也是這樣（出賽）狀態。」此役在3局下就壓出獅帝芬，但何時熱身、如何決定熱身，餅總一概不透露，選手本人賽後也說「記憶空白」，給人一種神秘感。餅總僅透露當下一直在忍耐，「一直到滿壘才壓出去，獅帝芬熱身時間1打席，但我們有我們方式。」至於獅帝芬關鍵G4會不會出賽，餅總笑說，「我也不知道明天狀態，等賽前戰力重整，所剩戰力全力以赴，回去飯店慢慢思考該如何準備。」獅隊在系列賽前就因賽制先吞1敗，首戰推出布雷克又吞下敗仗，G2開打前就陷入絕對劣勢，但G2、G3連續拿下勝利，硬是將戰局逼至G4。被問到G2、G3哪場比賽最緊張，餅總說，「其實是G1比較緊張，因為知道不好打，G1輸掉只好重新整理，讓選手重新認真看待每一球。」